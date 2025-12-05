Pred vzletom izbruhnil požar, na krovu zavladala panika #video

V Braziliji je tik pred vzletom zagorelo letalo Airbus 320, na katerem je bilo 180 potnikov.

Letalo Airbus A320, ki ga upravlja družba LATAM, je zagorelo na vzletni stezi letališča v Sao Paulu v Braziliji. Ko so potniki skozi okna opazili plamene pod krilom, je na krovu zavladala panika.

Posadka je hitro reagirala in stekla je evakuacija. Vseh 180 potnikov je po napihljivi klančini varno zapustilo letalo, poročil o poškodovanih zaenkrat ni. Mediji poročajo, da so imeli potniki srečo, da ogenj ni zajel celotne kabine letala, kar bi se lahko končalo tragično.

Pristojne službe še ugotavljajo, zakaj je zagorelo.