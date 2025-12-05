Medtem ko je Luka Dončić trenutno v Sloveniji, kjer sta z Anamario Goltes še drugič postala starša , pa so njegovi soigralci pri Los Angeles Lakers s trojko v zadnji sekundi tekme s 123:120 zmagali na gostovanju pri Toronto Raptors. Veliki junak je postal Rui Hachimura, ki je v kotu Scotiabank Arene sprejel asistenco LeBrona Jamesa, nato pa zadel za tri in poskrbel za veliko slavje Jezernikov. Prvi strelec srečanja je bil sicer Austin Reaves s 44 točkami, 40-letni James pa je končal niz 1297 tekem, na katerih je dosegel vsaj 10 točk.

Toronto Raptors : Los Angeles Lakers 120:123 Strelci: Barnes 23 (11 sk., 9 as.), Ingram 20, Walter 17; Reaves 44 (10 as.), Ayton 17 (8 sk.), LaRavia 14, Hachimura 12 in Smith Jr. 12, James 8 (11 as.)

Tudi brez Luka Dončića so košarkarji Los Angeles Lakers prišli do svoje šestnajste zmage v letošnji sezoni lige NBA, ob tem pa so prekinili niz kar devetih zaporednih zmag Toronto Raptors v domači dvorani. In to na kakšen način! Jezernikom je zmago v zadnji sekundi srečanja prinesel Rui Hachimura, ki je čakal na svoj trenutek v kotu igrišča, dočakal podajo LeBrona Jamesa in hladnokrvno ob pisku sirene izkoristil dano priložnost in potopil trojko za zmago s 123:120.

James je z asistenco namesto s košem prekinil svoj niz kar 1.297 zaporednih tekem, na katerih je dosegel vsaj deset točk, saj je srečanje končal pri osmih točkah, nazadnje je manj kot dvomestno število točk dosegel leta 2007, a je imel ob trojki Hachimure vseeno ogromno razlogov za zadovoljstvo in slavje s soigralci. "To je bilo noro! LeBron mi je tik pred tem dejal, našel te bom, žoga bo prišla do tebe in to je bilo to. Ne vem zakaj, a vedel sem, da bo na tistem mestu žoga našla pot do mene. Bil sem pripravljen, zgodilo se je točno, kot sem si želel," je bil po veliki trojki presrečen Japonec.

Zaključek tekme in trojka Hachimure:

RUI HACHIMURA BUZZER BEATER 3 FOR THE WIN 🔥🔥🔥🔥😭😭pic.twitter.com/teBTDfddFK — LakeShowYo (@LakeShowYo) December 5, 2025

Zmage je bil zagotovo vesel tudi Luka Dončić, ki pa se trenutno nahaja v Sloveniji. Družina slovenskega zvezdnika se je v teh dneh povečala še za eno članico, tako da je dvoletna Gabriela postala starejša sestrica, 26-letni slovenski as pa je še drugič postal očka. Ob veseli novici je slovenski as razumljivo nemudoma odpotoval v Slovenijo, kjer sta bili v zadnjih mesecih njegova zaročenka Anamaria in hčerkica, zaradi prihoda nove članice pa je Slovenec izpustil prihajajoče srečanje Los Angeles Lakersov in Toronto Raptorsov, za zdaj pa še ni znano, koliko tekem bo Dončić izpustil. Naslednja v seriji gostovanj namreč Lakerse čaka že v noči na soboto (1.00) v Bostonu, nato pa v noči na ponedeljek še v Philadelphii (1.30).

Lakersi ostajajo trn v peti Toronta

Lakersi niso igrali brez Dončića že od 3. novembra, v petih tekmah te sezone, kjer ni bil aktiven, pa ima Los Angeles razmerje zmag in porazov zdaj 4-1. Dončić je tako izpustil še svojo peto tekmo v tej sezoni, tri je oktobra izpustil zaradi poškodbe prsta, eno pa novembra zaradi počitka. Poleg Slovenca je srečanje v Kanadi izpustil tudi Marcus Smart, ki ima še vedno težave s hrbtom. Lakersi so trenutno z izkupičkom 15-5 na drugem mestu zahodne konference, po porazu pa so na tretje mesto vzhoda padli Toronto Raptorsi, ki so na 23 odigranih tekmah zmagali petnajstkrat.

Rui Hachmiura je postal veliki junak Lakersov. Foto: Reuters

Lakersem je ob tem uspelo prekiniti niz kar devetih zaporednih domačih uspešnih tekem Toronta, še naprej pa Raptorsi proti Lakersom ne najdejo pravega protiorožja, saj so Jezernike nazadnje premagali 7. decembra 2022, zatem pa so nanizali šest zaporednih porazov. Pri Torontu so sicer manjkali center Jakob Poeltl, ki ima težave s hrbtom in je manjkal na svoji sedmi tekmi, zaradi kolena pa še šestič zapored v kadru ni bilo RJ Barretta, zaradi osebnih razlogov pa ni bilo niti Ochaija Agbajija.

Vincent namesto Dončića, Reaves prvi strelec

Trener Lakersov JJ Redick je namesto Dončića v prvo peterko uvrstil Gaba Vincenta, ob njem pa so srečanje odprli še Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James in Deandre Ayton. Jezerniki so prvo od treh zaporednih gostovanj začeli odlično, saj so po košu Reaavesa pet minut pred koncem prve četrtine prvič na tekmi povedli z dvomestno razliko (20:10), minuto in pol kasneje je Jake LaRavia zadel za 24:13, Toronto pa je prvo četrtino končal z zaostankom s 26:31. Tudi v drugi četrtini so prednjačili domači, na glavni odmor pa so se podali s prednostjo 67:58, Reaves je v prvem polčasu dosegel 44 točk.

LeBron James je prekinil niz srečanj, na katerih je dosegel vsaj deset točk. Foto: Reuters

Dogajanje je bilo do konca tretje četrtine vse bolj napeto in izenačeno, barko gostov pa je odlično krmaril Reaves, ki je v tretjem delu obračuna dosegel 22 točk, Lakersi pa so se v zadnjih 12 minut podali z vodstvom 100:98. Toronto, ki je vodil največ s tremi točkami razlike, pa je zobe pokazal v zaključku srečanja. 49 sekund pred koncem je Brandon Ingram zadel za vodstvo s 120:118, a je na drugi strani takoj s košem odgovoril Reaves in izenačil.

Zatem so domači zapravili napad, ob odlični obrambi Aytona je bil pri poskusu polaganja neuspešen Ingram. V zadnjem napadu in dobrih 15 sekundah za napad je bila žoga uvodoma v rokah Reavesa, ki je podal do Jamesa, ta je z enim vodenjem prodrl proti obroču, na levi strani pa našel prostega Hachimuro, ki je neustrašno sprožil s črte za tri točke, ob pisku sirene zadel svojo drugo od treh poskusov za tri točke na srečanju, nato pa se je začelo veliko slavje Lakersov, ki so si v eksploziji navdušenja skočili v objem.

Austin Reaves je dosegel 44 točk. Foto: Reuters

Reaves je bil na koncu s 44 točkami in metom iz igre 13/21 prvi strelec Lakersov, dodal je še deset asistenc in pet skokov. Ayton je imel ob 17 točkah še osem skokov, 14 jih je prispeval LaRavia, po 12 pa Hachimura in Nick Smith Jr. 40-letni James je ob osmih točkah vknjižil še 11 asistenc in šest skokov. Pri domači zasedbi je Scottie Barnes, ki je dobil priznanje za najboljšega obrambnega igralca meseca novembra na vzhodu, dosegel 23 točk, enajst skokov in devet asistenc. Ingram je obračun končal pri 20 točkah, Ja'Kobe Walter pa jih je dodal 17.

Lakerse naslednje gostovanje čaka že v noči na soboto, ko se bodo ob 1.00 po slovenskem času v TD Gardnu pomerili z Boston Celtics.

Liga NBA, 4. december:

Lestvica:

Preberite še: