Luka Dončić in Anamaria Goltes še drugič postala starša

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je še drugič postal očka. Z izbranko Anamario Goltes sta se razveselila rojstva še druge hčerke, ki se je pridružila sestrici Gabrieli, ki je 30. novembra praznovala drugi rojstni dan.

Kot strela z jasnega je v sredo odjeknila novica, da bo Luka Dončić izpustil naslednje srečanje Los Angeles Lakersov, ki ga bodo Jezerniki odigrali v noči na petek v Torontu. Kot razlog za njegovo odsotnost pa so v klubu navedli osebne razloge. Kmalu potem je postalo jasno, da je Dončić odpotoval v Slovenijo, kjer sta bili v zadnjih mesecih njegova zaročenka Anamaria Goltes in hčerkica Gabriela, ki je 30. novembra dopolnila dve leti. Goltes je bila namreč v zadnjem obdobju nosečnosti, že pred tedni pa je z objavo na Instagramu, kamor je objavila fotografijo torbe za v porodnišnico, postalo jasno, da je prihod novega člana družine tik pred zdajci.

Mlada družinica se je danes v kranjski porodnišnici razveselila prihoda še ene hčerkice, dvoletna Gabriela je tako postala starejša sestrica.

