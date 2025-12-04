Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

4. 12. 2025
22.05

45 minut

Četrtek, 4. 12. 2025, 22.05

45 minut

Luka Dončić in Anamaria Goltes še drugič postala starša

R. Sp.

Družinica se povečala še za eno deklico.

Družinica se povečala še za eno deklico.

Foto: Instagram/Anamaria Goltes

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je še drugič postal očka. Z izbranko Anamario Goltes sta se razveselila rojstva še druge hčerke, ki se je pridružila sestrici Gabrieli, ki je 30. novembra praznovala drugi rojstni dan.

Kot strela z jasnega je v sredo odjeknila novica, da bo Luka Dončić izpustil naslednje srečanje Los Angeles Lakersov, ki ga bodo Jezerniki odigrali v noči na petek v Torontu. Kot razlog za njegovo odsotnost pa so v klubu navedli osebne razloge. Kmalu potem je postalo jasno, da je Dončić odpotoval v Slovenijo, kjer sta bili v zadnjih mesecih njegova zaročenka Anamaria Goltes in hčerkica Gabriela, ki je 30. novembra dopolnila dve leti. Goltes je bila namreč v zadnjem obdobju nosečnosti, že pred tedni pa je z objavo na Instagramu, kamor je objavila fotografijo torbe za v porodnišnico, postalo jasno, da je prihod novega člana družine tik pred zdajci.

Mlada družinica se je danes v kranjski porodnišnici razveselila prihoda še ene hčerkice, dvoletna Gabriela je tako postala starejša sestrica.

