R. P., M. P., STA

Četrtek,
4. 12. 2025,
17.09

Osveženo pred

54 minut

Četrtek, 4. 12. 2025, 17.09

54 minut

Angleško prvenstvo, 14. krog

Bijol zabil prvenec in premagal Chelsea, danes na delu Man Utd brez Šeška

R. P., M. P., STA

Jaka Bijol Leeds Chelsea | Jaka Bijol je zabil svoj prvi gol v angleški premier ligi (peta tekma) in to kar proti londonskemu Chelseaju. | Foto Reuters

Jaka Bijol je zabil svoj prvi gol v angleški premier ligi (peta tekma) in to kar proti londonskemu Chelseaju.

Foto: Reuters

Angleško prvenstvo se nadaljuje s polno paro. Med tednom se igra 14. krog. Manchester City je v torek na gostovanju pri Fulhamu zmagal s 5:4, pa je vodil že s 5:1. Jaka Bijol je z Leedsom premagal Chelsea s 3:1. Prav slovenski branilec je dosegel prvi gol na tekmi, v šesti minuti je po podaji iz kota zadel z glavo. Vodilni Arsenal je z 2:0 premagal Brentford. Liverpool je s Sunderlandom igral neodločeno 1:1. Manchester United bo brez Benjamina Šeška v sklepnem dejanju kroga zvečer gostil West Ham.

Četrtek, 4. december:

Jaka Bijol se je z zadetkom v mreži Chelseaja pridružil Robertu Korenu, Jonu Gorencu Stankoviću in Benjaminu Šešku kot četrti Slovenec z golom v angleški premier ligi. Po kotu se je slovenski branilec izmuznil svojemu čuvaju, visoko skočil in premagal vratarja Roberta Sancheza. Svoj prvi gol v Angliji je za 2:0 dosegel tui Japonec Ao TanakaPedro Neto je v 50. minuti izid znižal, zmago Leedsa pa je potrdil Dominic Calvert-Lewin.

Kako veseli so bili soigralci za Jako Bijola in njegov prvi gol v angleški ligi. | Foto: Reuters Kako veseli so bili soigralci za Jako Bijola in njegov prvi gol v angleški ligi. Foto: Reuters

Chelsea je po porazu padel na četrto mesto, prehitela ga je Aston Villa, ki je v obračunu z vrha lestvice na tekmi s kar sedmimi goli v gosteh ugnala Brighton. Domači so vodili z 2:0, gosti so z dvema goloma Ollia Watkinsa najprej izenačili na 2:2, v drugem delu pa povedli s 4:2. Brightonu je do konca tekme še uspelo znižati zaostanek, izenačiti pa ne.

Vodilni Arsenal je dosegel novo zmago, z 2:0 je ugnal Brentford. Mikel Marino ga je z glavo v 11. minuti povedel v vodstvo, v sodnikovem dodatku drugega dela je končni izid postavil Bukayo Saka. Še naprej pa ne prepričuje Liverpool, ki na domačem terenu ni zmogel premagati Sunderlanda. Bil je celo na robu poraza, v 81. minuti ga je z izenačujočim golom rešil Florian Wirtz

Manchester City vodil s 5:1, a trepetal za zmago

Manchester City je vodil že s 5:1, nakar se je tekma začela zapletati. | Foto: Reuters Manchester City je vodil že s 5:1, nakar se je tekma začela zapletati. Foto: Reuters Manchester City je gostoval v Londonu pri Fulhamu. Statistika je bila njegova zaveznica, saj je proti Fulhamu nazadnje izgubil leta 2009, a je lahko varovance Josepa Guardiole skrbel skromen izkupiček na gostovanjih v tej sezoni. Izgubili so namreč pri Brightonu, Astonu Villi in Newcastlu. Nazadnje so v gosteh zmagali oktobra. Zdaj jim je le uspelo. Kazalo je, da jim bo z lahkoto, saj so v 54. minuti vodili že s 5:1. Sevea je zabil tudi Erling Haaland, a le enkrat. Dva gola je dal Phil Foden. A so sledile črne minute in Fulham je znižal na 4:5. Dvakrat je zadel Samuel Chukwueze. Do konca se rezultat vendarle ni več spremenil.

Dvoboj Newcastla in Tottenhama se je končal z 2:2. Bruno Guimaraes je domače popeljal v vodstvo v 71. minuti, sedem minut pozneje je izenačil Cristian Romero, Anthony Gordon pa je v 86. minuti z bele pike zadel za 2:1. Ko je že kazalo na slavje domačih, pa je v 95. minuti znova udaril Romero in s škarjicami poskrbel za 2:2.

Bo Šeško počival še nekaj tednov?

Zvečer bo Manchester United na Old Traffordu pričakal West Ham. V napad rdečih vragov se vrača Matheus Cunha. Brazilec že trenira s soigralci, Benjamin Šeško pa bo moral na kaj takšnega še počakati.

Bi se lahko Benjamin Šeško vrnil na zelenice sredi decembra? | Foto: Guliverimage Bi se lahko Benjamin Šeško vrnil na zelenice sredi decembra? Foto: Guliverimage

Poškodba kolena še ni odpravljena, po zadnjih ocenah nekaterih otoških medijev bi se lahko vrnil na igrišče 15. decembra proti Bournemouthu. To bi zelo pomagalo trenerju Rubenu Amorimu, ki bo čez nekaj tednov izgubil kar nekaj pomembnih afriških varovancev, med njimi tudi prvega strelca Bryana Mbeuma. Na zadnji tekmi sta mrežo Crystal Palacea zatresla Joshua Zirkzee in Mason Mount.

Angleško prvenstvo, 14. krog:

Torek, 2. december:

Sreda, 3. december:

Četrtek, 4. december:

Lestvica:

Najboljši strelci:

15 – Haaland (Man City) 
11 – Thiago (Brentford)
7 – Mateta (Crystal Palace), Welbeck (Brighton)
– Semenyo (Bournemouth)
– Mbeumo (Man United), Richarlison (Tottenham), Woltemade (Newcastle), Foden (Manchester City)
– Anthony (Burnley), Eze (Arsenal), Fernandez (Chelsea), Flemming (Burnley), Gakpo (Liverpool), Gyökeres (Arsenal), Isidor (Sunderland), Joao Pedro (Chelsea), Kroupi (Bournemouth), Ndiaye (Everton), Neto Pedro (Chelsea), Nmecha (Leeds), Salah (Liverpool), Wilson (West Ham), Bruno Guimaraes (Newcastle)
...
Benjamin Šeško (Man United)
 Jaka Bijol (Leeds United)

