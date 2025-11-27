Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
27. 11. 2025,
9.14

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Četrtek, 27. 11. 2025, 9.14

36 minut

Alexander Isak oborožen z dobermanom za 30 tisoč funtov

Avtor:
STA

Švedska trening Alexander Isak | Isak je v zadnjih tednih prejel številne grožnje britanskih navijačev po prestopu v Liverpool. | Foto Reuters

Isak je v zadnjih tednih prejel številne grožnje britanskih navijačev po prestopu v Liverpool.

Foto: Reuters

Napadalec Liverpoola, Šved Alexander Isak, je po številnih grožnjah, vključno s smrtjo, ki jih je prejel od navijačev svojega nekdanjega kluba Newcastla, za 30.000 funtov (34.000 evrov) kupil dobermana, izurjenega za obrambo, poroča poljska tiskovna agencija Pap.

Kot se spodobi za čistokrvnega psa te pasme, je "fascinantna zver, tako obrambna kot družabna", je psa opisalo podjetje, ki ga je prodalo nogometašu. Časnik Svenska Dagbladet je komentiral, da je "Isak očitno ponorel, saj je njegov doberman stal štirikrat več kot izurjen pes švedske policije."

Isak je v zadnjih tednih prejel številne grožnje britanskih navijačev po prestopu v Liverpool za rekordnih 125 milijonov funtov oziroma 142 milijonov evrov, pa tudi grožnje švedskih navijačev po neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026, v katerih je Švedska zasedla zadnje mesto v slovenski skupini z vsega dvema točkama.

Časnik Aftonbladet piše, da so švedski navijači za neuspeh krivili prav neučinkovitost Isaka, ki da se obnaša kot primadona. V Angliji pa mediji trdijo, da je Šved največja polomija v ligi in da je z letno plačo 13 milijonov funtov v Liverpoolu občutno precenjen.

S po šestimi zmagami in porazu je Liverpool trenutno le na 12. mestu razpredelnice premier lige. Slabo gre Liverpoolu tudi v ligi prvakov, kjer je v sredo doma izgubil s PSV Eindhovnom z 1:4 in je po treh zmagah in dveh porazih na 13. mestu.

