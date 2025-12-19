Udarec za Rusijo daleč od Ukrajine. Širi se neverjetna trditev, kdo je umrl. #video

Ukrajinski droni so sredi Sredozemskega morja z brezpilotnimi letali zadeli tanker Qendil, ki velja za eno od plovil tako imenovane ruske senčne flote. Začela se je širiti tudi govorica, da naj bi v ukrajinskem napadu na ladjo umrl ruski general Andrej Averjanov, eden od najvplivnejših posameznikov v ruskih obveščevalskih krogih. Kaj naj bi general Averjanov počel na tankerju sredi Mediterana, sicer ni znano.

Napad na tanker tako imenovane senčne flote, ki jo Rusija uporablja za izogibanje sankcijam glede izvoza surove nafte, se je zgodil več kot dva tisoč kilometrov od najbližjega ozemlja Ukrajine, jugozahodno od grškega otoka Kreta in severno od obale Libije. Izvedbo napada so za več tiskovnih agencij potrdili v Ukrajinski varnostni službi.

Zatrdili so, da napad z brezpilotnimi letali ni predstavljal bistvene nevarnosti za okolje, saj je bil tanker v času, ko so zadeli ukrajinski droni, prazen.

Rusija se z uporabo tako imenovane senčne flote izmika sankcijam za izvoz nafte. Foto: Reuters

Gre sicer za prvi tovrstni napad Ukrajine od začetka ruske invazije. Preostali so bili tako rekoč brez izjeme usmerjeni proti tarčam na ozemlju Rusije.

Ruski novinar trdi, da je na tankerju umrl ruski general Andrej Averjanov

Napad na tanker Qendil velikega zanimanja sicer ni požel le zaradi lokacije in oddaljenosti napada od najbližjega ozemlja Ukrajine, temveč tudi zaradi govorice na družbenih omrežjih, ki jo je z objavo v svojem kanalu v komunikacijski aplikaciji Telegram sprožil ruski opozicijski novinar, režiser in nekdanji poslanec Aleksander Nevzorov.

Nevzorov trdi, da je bil na tankerju v času ukrajinskega napada skupaj z več tesnimi sodelavci prisoten ruski generalmajor Andrej Averjanov in da je ob eksplozijah ukrajinskih dronov izgubil življenje. Umrlo naj bi še več drugih ljudi na krovu tankerja.

Ruski generalmajor Andrej Averjanov velja za enega od arhitektov ruske hibridne vojne proti Evropi. Foto: Profimedia

Ta informacija za zdaj še ni potrjena, a nekateri uporabniki družbenega omrežja X, ki podpirajo Ukrajino, že odpirajo šampanjce.

Gospod Hibridna vojna

Andrej Averjanov namreč velja za enega od arhitektov ruske tako imenovane hibridne vojne proti Zahodu. Averjanov znotraj GRU, glavnega obveščevalnega direktorata Rusije, vodi enoto 29155, katere poslanstvo so po navedbah zahodnih obveščevalcev poskusi destabilizacije evropskih držav na najrazličnejše načine.

Enota 29155 naj bi bila vpletena tudi v poskuse atentatov na evropskih tleh. Njeni pripadniki so leta 2018 v Veliki Britaniji domnevno zastrupili nekdanjega ruskega oficirja GRU Sergeja Skripala in njegovo hči Julijo s strupom novičokom. Tarča tovrstnega napada je bil tudi bolgarski trgovec z orožjem Emilian Gebrev.

Averjanov je imel tudi eno od ključnih vlog v poteku vojne v Ukrajini, saj je bdel nad številnimi kibernetskimi napadi enote 29155 na tarče v Ukrajini in državah članicah zveze Nato.