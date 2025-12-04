Cedevita Olimpije brez najnovejše okrepitve v lov za sedmo zaporedno zmago

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo danes ob 18.30 na obračunu devetega kroga Eurocupa v Stožicah gostili poljski Slask Wroclaw. Ljubljančani bodo po reprezentančnem premoru lovili že svojo sedmo zaporedno zmago v vseh tekmovanjih, ekipi pa zaradi poškodbe ne bo mogla pomagati najnovejša okrepitev, Ognjen Jaramaz.

Cedevita Olimpija je na vrhu skupine A s šestimi zmagami na osmih tekmah, enak izkupiček pa imata še Hapoel iz Jeruzalema in Bahčešehir iz Carigrada, prvega je ljubljanski klub v tej sezoni že premagal, proti drugemu pa izgubil. Slask pa je ena od štirih ekip v skupini A, ki je pri izkupičku štirih zmag in štirih porazov. V obračun z ljubljanskim kolektivom ekipa iz Wroclawa prihaja z velikim skalpom pred tekmovalnim premorom, saj je Slask v osmem krogu tekmovanja ugnal Bahčešehir, ter dvema zaporednima zmagama na evropski sceni.

