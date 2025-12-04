Četrtek, 4. 12. 2025, 14.45
Cedevita Olimpije brez najnovejše okrepitve v lov za sedmo zaporedno zmago
Košarkarji Cedevite Olimpije bodo danes ob 18.30 na obračunu devetega kroga Eurocupa v Stožicah gostili poljski Slask Wroclaw. Ljubljančani bodo po reprezentančnem premoru lovili že svojo sedmo zaporedno zmago v vseh tekmovanjih, ekipi pa zaradi poškodbe ne bo mogla pomagati najnovejša okrepitev, Ognjen Jaramaz.
Cedevita Olimpija je na vrhu skupine A s šestimi zmagami na osmih tekmah, enak izkupiček pa imata še Hapoel iz Jeruzalema in Bahčešehir iz Carigrada, prvega je ljubljanski klub v tej sezoni že premagal, proti drugemu pa izgubil. Slask pa je ena od štirih ekip v skupini A, ki je pri izkupičku štirih zmag in štirih porazov. V obračun z ljubljanskim kolektivom ekipa iz Wroclawa prihaja z velikim skalpom pred tekmovalnim premorom, saj je Slask v osmem krogu tekmovanja ugnal Bahčešehir, ter dvema zaporednima zmagama na evropski sceni.
EuroCup, 9. krog:
Četrtek, 4. december:
Petek, 5. december:
Lestvici:
