Avtor:
Š. L.

Četrtek,
4. 12. 2025,
14.45

Osveženo pred

17 minut

EuroCup, 9. krog

Cedevita Olimpije brez najnovejše okrepitve v lov za sedmo zaporedno zmago

Cedevita Olimpija - Veolia Towers Hamburg | Cedevito Olimpijo čaka boj s Slaskom. | Foto Aleš Fevžer

Cedevito Olimpijo čaka boj s Slaskom.

Foto: Aleš Fevžer

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo danes ob 18.30 na obračunu devetega kroga Eurocupa v Stožicah gostili poljski Slask Wroclaw. Ljubljančani bodo po reprezentančnem premoru lovili že svojo sedmo zaporedno zmago v vseh tekmovanjih, ekipi pa zaradi poškodbe ne bo mogla pomagati najnovejša okrepitev, Ognjen Jaramaz.

dvorana Stožice Cedevita Olimpija navijači
Sportal Reprezentančni "premor" prinesel skrbi in težave

Cedevita Olimpija je na vrhu skupine A s šestimi zmagami na osmih tekmah, enak izkupiček pa imata še Hapoel iz Jeruzalema in Bahčešehir iz Carigrada, prvega je ljubljanski klub v tej sezoni že premagal, proti drugemu pa izgubil. Slask pa je ena od štirih ekip v skupini A, ki je pri izkupičku štirih zmag in štirih porazov. V obračun z ljubljanskim kolektivom ekipa iz Wroclawa prihaja z velikim skalpom pred tekmovalnim premorom, saj je Slask v osmem krogu tekmovanja ugnal Bahčešehir, ter dvema zaporednima zmagama na evropski sceni.

EuroCup, 9. krog:

Četrtek, 4. december:

Petek, 5. december:

Lestvici:

Cedevita Olimpija - Veolia Towers Hamburg
Sportal V četrtfinala pokala Spar ljubljanski obračun

 

Zvezdan Mitrović Slask wroclaw Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Evropski Pokal Eurocup Eurocup
