Bo Izrael lahko nastopil na Evroviziji? Od tega je odvisna tudi odločitev Slovenije.

Nacionalni radiotelevizijski operaterji, ki stojijo za tekmovanjem za pesem Evrovizije, se danes sestajajo v Ženevi, kjer bodo odločili o tem, ali naj Izraelu dovolijo sodelovanje na tekmovanju prihodnje leto. Od današnje odločitve je odvisno tudi sodelovanje Slovenije na Evroviziji. O bojkotu tekmovanja, če bo Izrael sodeloval, poleg Slovenije razmišljajo tudi Španija, Nizozemska in Irska. Nemčija je sporočila, da se bo iz tekmovanja umaknila, če bo Izrael izključen, je poročal Reuters.

Današnji sestanek predstavlja veliko prelomnico za glasbeno tekmovanje, ki ga po navedbah Evropske radiodifuzne zveze (EBU) gleda približno 160 milijonov ljudi – to je več kot ameriški Super Bowl. Javni radiotelevizijski operaterji iz Slovenije, Irske, Španije in Nizozemske so zagrozili z bojkotom dogodka, ki bo maja 2026 potekal v Avstriji, če bo Izrael tekmoval, pri čemer so navedli število smrtnih žrtev v Gazi in obtožbe, da Izrael krši pravila nevtralnosti.

Organizatorji in sodelujoče države bodo razpravljali o tem, ali naj se Izraelu dovoli nadaljevanje sodelovanja na tekmovanju, potem ko so številni protestirali proti načinu, kako izraelska vlada vodi vojno v Gazi, in so jo obtožili številnih nepoštenih volilnih praks.

Slovenija lahko svojo odločitev glede Evrovizije še naknadno spremeni

V osnutku programskega načrta Radiotelevizije Slovenija za prihodnje leto, ki so ga pretekli teden predstavili na RTV Slovenija, piše, da Slovenija ne bo sodelovala na Evroviziji na Dunaju prihodnje leto, niti je ne bo prenašala. Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak je pretekli teden povedala, da odločitev lahko spremenijo, če na Evroviziji ne bo Izraela.

"Če pa se bo naslednji teden v četrtek, ko naj bi na generalni skupščini Evropske radiodifuzne zveze EBU glasovali o tem, ali bo Izrael na Evroviziji ali ne, zgodilo, da Izraela ne bo na njej, potem bomo svetu predlagali spremembo programsko-produkcijskega načrta in se bomo seveda tega festivala udeležili," je pretekli teden za TV Slovenija po seji sveta zavoda povedala Gorščak.

Izrael se še ni odzval

Izrael, ki je letos na Evroviziji zasedel drugo mesto, se na obtožbe še ni odzval, vendar pravi, da se sooča s svetovno kampanjo blatenja. Izraelska javna radiotelevizija KAN je sporočila, da se pripravlja na tekmovanje in da bo svoje stališče o morebitni diskvalifikaciji predstavila na sestanku. Izrael je na zadnjem tekmovanju zastopala Yuval Raphael s pesmijo New Day Will Rise. Skupno je dosegla 357 točk.

Nova pravila za pravičnejše tekmovanje?

Na današnjem sestanku bodo razpravljali tudi o novih pravilih, katerih cilj je preprečiti vladam, da bi vplivale na volivce s pretiranim promoviranjem svojih pesmi. Soočajo se namreč z obtožbami, da je Izrael letos nepravično spodbujal svojega predstavnika. V skladu z novimi pravili bi bila v polfinalu ponovno uvedena razširjena strokovna žirija s 50-odstotnim deležem glasov, medtem ko bi imela javnost največ deset glasov namesto prejšnjih 20.

Če se članicam ne bo uspelo dogovoriti o ustreznosti novih pravil za zaščito nevtralnosti tekmovanja, bi lahko glasovali o udeležbi Izraela, je sporočil organizator tekmovanja EBU.

Nemški državni minister za kulturo Wolfram Weimer je za Reuters povedal, da Nemčija ne bi smela sodelovati na Evroviziji, če bo Izrael izključen. "Izrael spada na tekmovanje za pesem Evrovizije. Brez Izraela ne sme biti Evrovizije," je še povedal. Podobnega mnenja so v Avstriji, kjer bodo Evrovizijo gostili: tudi gostiteljska avstrijska radiotelevizija ORF si namreč želi, da Izrael tekmuje.