Slovenija prihodnje leto brez Evrovizije

RTV Slovenija v programskem načrtu za prihodnje leto nima nacionalnega evrovizijskega izbora Ema, niti prenosa Evrovizije, ki bo na Dunaju.

Signali z RTV Slovenija, da se prihodnje leto ne nameravajo udeležiti izbora za pesem Evrovizije, so se uresničili v predlaganem programsko-poslovnem načrtu, ki ga bo danes obravnaval svet RTVS.

V načrtu namreč ni predviden izbor nacionalnega evrovizijskega predstavnika, niti ne predvidevajo prenosa evrovizijskega izbora, ki bo sredi maja prihodnje leto na Dunaju.

"Razvedrilni program TV Slovenija v letu 2026 nadaljuje vizijo ustvarjati kakovostne, sodobne in raznolike vsebine, ki spoštujejo tradicijo javne televizije, hkrati pa sledijo sodobnim trendom, digitalnim navadam gledalcev in novim produkcijskim pristopom," so v načrtu razgrnili namere uredništva razvedrilnih in glasbenih oddaj, na čelu katerega je Mario Galunič.

Foto: Bojan Puhek

"Ključni poudarki v letu 2026 bodo avtentičnost, odprtost, glasba različnih žanrov in kakovostni pogovori, tudi za nekoliko zahtevnejše gledalce, skratka razvedrilne vsebine kot prostor navdiha, ustvarjalnosti in pripadnosti," so zapisali in dodali, da njihove oddaje "praviloma nagovarjajo širok (celo najširši) krog gledalcev vseh generacij." Pojasnili so še, da njihov programski cilj "ostaja graditi močne lastne znamke, prepoznavne formate in posneti dogodke, ki krepijo občutek skupnosti, povezujejo občinstvo ter odražajo poslanstvo javne televizije".

Nacionalka je že večkrat do zdaj poudarila, da na Evroviziji ne nameravajo sodelovati, če bo v tekmovanje vključen tudi Izrael. Odločitev o tem naj bi na Evropski radiodifuzni zvezi dokončno sprejeli decembra.

