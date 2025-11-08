Dobra tri leta po evrovizijskem finalu v Liverpoolu, kjer se je začela pisati zgodba prijateljstva med slovensko skupino Joker Out in finskim pevcem Käärijo, bo ta otvoril njihov koncert ob deseti obletnici začetkov , ki bo junija prihodnje leto v Ljubljani. S Fincem, ki so ga zaradi njegove energije mnogi označili za norega, smo se pogovarjali ob njegovem zadnjem obisku prestolnice, ko nam je med drugim zaupal, zakaj je njegovo prijateljstvo z Bojanom Cvjetićaninom tako posebno: "Ker je resnično. Je kot prava ljubezen. Bojan ni samo moj prijatelj, ampak del moje družine." Razkril pa nam je še, kaj si misli o Slovencih, v čem je Slovenija boljša od Finske ter ali je tudi v zasebnem življenju tako divji kot na odru.

Ni pa Käärijä, čigar pravo ime je Jere Pöyhönen, z Evrovizije odnesel le drugega mesta, temveč tudi tesno prijateljstvo, ki ga je stkal s slovenskim pevcem Bojanom Cvjetićaninom. Da se je njuna vez kljub razdalji le še utrdila, dokazuje dejstvo, da bo Finec junija prihodnje leto otvoril Kdo lahko pozabi nastop energičnega Finca na Evroviziji leta 2023 v Liverpoolu, ki je s svetlozelenim jopičem, ikonično koreografijo in spevno pesmijo Cha Cha Cha prepričal gledalce po vsem svetu, a je kljub največjemu številu glasov z njihove strani končal tik pod vrhom? Zmago in stekleni mikrofon mu je na koncu odnesla Švedinja, ki je bolj prepričala strokovno žirijo, številni ljubitelji tekmovanja pa so izrazili razočaranje in kritike , saj so menili, da bi moral zmagati Finec.Ni pa, čigar pravo ime je, z Evrovizije odnesel le drugega mesta, temveč tudi tesno prijateljstvo, ki ga je stkal s slovenskim pevcem. Da se je njuna vez kljub razdalji le še utrdila, dokazuje dejstvo, da bo Finec junija prihodnje leto otvoril jubilejni koncert skupine Joker Out , ki ga ob deseti obletnici delovanja pripravljajo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

Dobrodošli nazaj v Sloveniji, veseli smo, da ste tukaj! Kolikokrat ste že bili pri nas?

Tukaj sem drugič. Bi pa rad za en teden ali dva sem prišel tudi na počitnice. Da mi Bojan (Cvjetićanin, op. p.) in Joker Out razkažejo tudi druge kraje. Zdaj smo samo tukaj v Ljubljani, v središču mesta. To mesto mi je res všeč. Moram reči, da mi je zelo všeč.

Ste do tega intervjuja čas preživljali skupaj s člani skupine Joker Out?

Da, malo smo se zabavali. Bojan me je peljal v enega od ljubljanskih klubov in bilo je res super. Bilo je povsem drugače kot na Finskem. In seveda, dobra hrana in prijazni ljudje.

V javnosti in na odru ste zelo divji in polni energije. Ste takšni tudi v zasebnem življenju ali obstaja tudi miren in tih Käärijä?

Kako bi opisali Slovence? Smo zabavni, sramežljivi, prijazni?

Zelo ste prijazni. Če je nekdo slaven, mu daste prostor. Ne norite za njim. Ste normalni ljudje.

Na Finskem ni tako?

Ne vedno. Trenutno je malo boljše, po Evroviziji pa je bilo katastrofalno. Bilo je res, res slabo. Zdelo se mi je, da ne morem najti prostora, kjer bi lahko bil samo sam s seboj. Na Finskem ni pomembno, kam greš – v trgovino ali kam drugam, vedno je neko srečanje z oboževalci. Ampak tudi jaz sem normalen fant. Včasih potrebujem svoj prostor. Sicer pa imam rad ljudi. Zelo sem vesel, če kdo pristopi in me vpraša, ali se lahko fotografira z mano.

Se to dogaja tudi tukaj v Sloveniji, vas ljudje prepoznajo?

Da, ampak ne v slabem smislu. Samo v dobrem. Če kaj res sovražim, je to, da me ljudje na skrivaj snemajo. Ko mislijo, da jih ne vidim, da me snemajo. Ker Finci to počnejo ves čas. Tam se to stalno dogaja. Tukaj v Sloveniji pa niti ne. Ne preveč. Ste zelo prijazni.

Finski pevec pravi, da smo Slovenci zelo prijazni: "Če je nekdo slaven, mu date prostor. Ne norite za njim. Ste normalni ljudje." Foto: Gaja Hanuna

Kaj v Sloveniji vam je najbolj všeč? Seveda, če izključimo Bojana in skupino Joker Out.

(Smeh, op. p.). Da, to je prva stvar. Trenutno mi je najbolj všeč Ljubljana, ker je to prvi kraj, ki sem ga obiskal. Mesto je tako lepo. Ni preveliko, je prikupno, staro mesto. Popolno. Všeč mi je, da ljudje ob večerih samo posedajo in pijejo vino. Pa tudi vreme je lepo. Včeraj je sicer deževalo, ampak hej, na Finskem dežuje vsak dan (smeh, op. p.). No, ne vsak dan, je pa zelo hladno. Mislim, da je v Sloveniji še veliko stvari, ki bi mi bile všeč, ampak jih še nisem videl. Nekega dne bi recimo rad obiskal Postojnsko jamo in Blejsko jezero.

Ste poskusili kaj od slovenske hrane?

Da, prvikrat, ko sem bil tukaj. Jedel sem nekakšno juho v kruhu. Bojan mi je povedal, da je to slovenska specialiteta. Mislim, da sem jedel bograč. Z mesom in nekaj podobnega testeninam.

Prihodnje leto boste nastopili na deseti obletnici skupine Joker Out tukaj v Ljubljani. Kakšen je bil vaš prvi odziv, ko so vas povabili?

Bil sem zelo vesel, saj bo to moj prvi nastop tukaj v Sloveniji. Dolgo sem čakal na to priložnost. Moram reči, da se mi zdi malo čudno, da se to ni zgodilo že prej. Ampak mislim, da se vse zgodi z razlogom. To bo super priložnost, da tudi tukaj stopim na oder. Tako kot Bojan in Joker Out na mojih koncertih nastopajo kot predskupina, bom jaz tukaj pri njih. Zdaj bo obratno.

Mislite, da bodo oboževalci veseli, ko bodo izvedeli, da boste nastopili na njihovem koncertu?

Upam, da bodo. Ne morem trditi, da bodo veseli, upam pa, da bodo. Ker imam veliko pesmi z drugimi izvajalci, bom poskušal pripeljati tudi kakšnega glasbenega gosta, kot so Joost Klein, Tommy Cash, kanadski izvajalec bbno$, pa seveda Baby Lasagna, ki je tukaj v bližini. Mogoče tudi Eriko Vikman. Bomo videli, če bo kdo prišel. Morda imava tudi z Bojanom skupno pesem. Zdaj imam malo glasbenega premora, nekaj koncertov imam, ampak ne na Finskem. Trenutno igram samo na zasebnih zabavah in imam nekaj koncertov v drugih državah. Da bom imel naslednje leto svoj prvi koncert tukaj v Sloveniji in da bodo ti fantje tukaj z mano, se mi zdi super. Morda bom pred tem izdal še nov album in nekaj novih pesmi. Bomo videli. Morda prihaja tudi nov Käärijä stil.

Kot nam je zaupal Käärijä, pritiska, da bi moral vedno biti "tisti divji in nori fant", ne čuti. Foto: Gaja Hanuna

Rekli ste, da z Bojanom morda pripravljata skupno pesem. Ali za jubilejni koncert skupine Joker Out načrtujete tudi kakšno posebno pesem?

Če se bo zgodilo, se bo. Ne bova pa silila. Ampak imava nek načrt. Morda lahko skupno pesem naredimo tudi z Joker Out. In morda bomo to pesem prvič zaigrali na koncertu. Kdo ve? Bomo videli.

Ste sicer ljubitelj njihove glasbe? Imate najljubšo pesem?

Seveda moram reči Carpe Diem (smeh, op. p.). So mi pa predvajali tudi njihovo novo pesem in moram reči, da mi je zelo všeč. Sem velik oboževalec.

Vaše prijateljstvo z Joker Out, še posebej z Bojanom, je zelo močno. Zakaj je po vašem mnenju tako posebno?

Ker je resnično. Je kot prava ljubezen. Bojan ni samo moj prijatelj, ampak del moje družine. Kot da sva "skupaj". Mislim, da sva si zelo podobna. Rada imava enake stvari in hrano, imava tudi enak smisel za humor. Poznaš ta občutek, ko si s prijateljem v stanovanju in skupaj gledata film? Ali pa samo sedita v tišini. Takrat veš, ali je nekdo res tvoj prijatelj. Da lahko skupaj uživata v tišini in vama ni nerodno. Bojan je zame takšen prijatelj. Ko sva bila na počitnicah na Cipru, se spomnim, da je Bojan bral knjigo, jaz pa sem poslušal glasbo. Ali pa je Bojan počival, jaz pa sem šel sam na plažo. To potovanje je bilo eno mojih ljubših. Bilo je res super. Obožujem takšne ljudi. Ko se ni treba obremenjevati, kaj bomo počeli kasneje, ali nekoga prositi, da bi šel nekam z mano. To ni pomembno.

Slovenska prestolnica, ki jo je doslej obiskal dvakrat, ga je pozitivno presenetila: "Mesto je tako lepo. Ni preveliko, je prikupno, staro mesto. Popolno." Foto: Gaja Hanuna

