Viceprvaka evrovizijskih izborov v letih 2023 in 2024 sta predstavila skupno skladbo, v soboto pa bosta tudi glasbena gosta na finalu Evrovizije.

Takoj po koncu drugega predizbora letošnje Evrovizije sta vso pozornost ukradla Käärijä in Baby Lasagna, ljubljenca evrovizijskih skladb, ki se jima je na izborih leta 2023 in 2024 zmaga za las izmaknila.

Da pripravljata skupen projekt, sta Finec in Hrvat namigovala že nekaj časa, v četrtek pozno zvečer pa v evrovizijski vasi v Baslu predstavila skladbo #eurodab.

Prisluhnite:

Premiera plesne skladbe, v kateri Käärijä repa v finščini, Baby Lasagna pa v hrvaščini, je nemudoma požela ogromno navdušenja. "To sta prava zmagovalca Evrovizije", "boljša sta od 95 odstotkov letošnjih finalistov" in podobni komentarji navdušenja so se vsuli ob posnetku skladbe, ki jo bosta izvedla tudi na sami Evroviziji. Sta namreč posebna glasbena gosta sobotnega finala.

"Bilo mi je v veliko čast sodelovati z Baby Lasagno, je sijajen človek," je ob tem izjavil Käärijä, Baby Lasagna pa je o finskem kolegu dejal: "Spomnim se, da sem ga gledal leta 2023 in si mislil, da je najbolj kul tip vseh časov. Neverjetno je pomisliti, da imava zdaj skupno pesem in da bova skupaj nastopila. Občinstvo čaka prava eksplozija!"

