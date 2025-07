Naš letošnji evrovizijski up sicer ni segel po zvezdah, a nas je suvereno zastopal z mogočno balado in končal v zlati sredini tekmovalcev s celega kontinenta. V Spotkastu se je razgovoril o svoji evrovizijski izkušnji, o Emi, o politikih, o ne prav zares bajnih zaslužkih iz YouTuba, o svoji največji filmski vlogi in o novi plošči ter napovedanem jesenskem koncertu.

S svojo uvrstitvijo na Evroviziji ni bil zadovoljen. "Razsulo me je, ampak to je normalen proces, ko se v nekaj vržeš s tisoč odstotki," v intervjuju opiše svoje občutke, ko je ugotovil, da se ni uvrstil v finale. Ampak po drugi strani je na svojo pesem vseeno izredno ponosen. "How Much Time Do We Have Left ni bila napisana za Evrovizijo, bila je pisana iskreno, kot sem čutil v tistem trenutku." Pesem je posvečena njegovi ženi, igralki Mojci Fatur, ki se je več let borila z zahrbtno boleznijo. Mojca se je Klemnu pridružila tudi v čustvenem trenutku v finalu nastopa na odru na Evroviziji.

Povod za to je bil tudi v tem, da so nekateri ob prvem poslušanju razumeli, da gre za pesem o bolnem otroku, tako da so z nastopom to dilemo razjasnili. Klemen razloži tudi, da se zaveda, da uspeh ni zgolj uvrstitev. "Po nastopu so številni pristopili k nama z Mojco in nama povedali svoje zgodbe ter se zahvalili, da ta pesem obstaja. To je seveda uspeh sam po sebi, ampak vseeno si na tekmovanju."

Klemen Slakonja na letošnji Evroviziji sicer ni segel po zvezdah, a nas je suvereno zastopal z mogočno balado in končal v zlati sredini tekmovalcev s celega kontinenta. Foto: Jan Lukanović

Poskus viralnosti, ki je privedel do škandala

In Klemen Slakonja se je tega tekmovanja lotil velikopotezno. "Imel sem idejo, da moraš biti visoko na stavnicah in sem zato tudi naredil ta video, v katerem sem imitiral vse zmagovalce Evrovizije tega stoletja." Pričakoval je, da bi video lahko postal viralen, tako kot njegove prejšnje imitacije politikov, vendar: "Izkazalo se je, da je ljudem vseeno za to."

Kot dodatna težava se je izkazala imitacija Dava Bentona, Evrovizijskega zmagovalca iz leta 2001 za Estonijo, saj je ta temnopolt. "Razmišljal sem, kaj naj naredim. Ne moreš mimo dejstva, da je 2001 zmagal prvi temnopolti človek, Dave Benton. Če ga predstaviš kot belopoltega, je narobe, če ga predstaviš kot temnopoltega, je narobe, če ga izbrišeš, je narobe, če nastopiš samo kot njegov evrovizijski partner Tanel, je narobe … Na koncu sem se odločil za masko, ki ni posmehljiva, ampak je samo približek njemu, tako kot so bile vse preostale. Na srečo se je Dave Benton s tem strinjal, obstaja pa veliko ljudi, ki tega ne požrejo."

Klemen Slakonja prizna, da je to spolzek teren, sploh za Slovence, ki nimamo takih izkušenj s temnopoltimi manjšinami in posledično z vsemi oblikami rasizma. "Razumem problematiko in sem se tega previdno lotil, ampak na koncu je nastal neki madež, ki je onemogočal, da bi se video širil naprej. Vseeno se je kot posledica odprla pomembna debata in menim, da se moramo o tem še naprej pogovarjati," zaključi.

No, pravzaprav ne zaključi, saj na svoj optimistični način iz vsega izpelje še eno pozitivno stvar: "Dobra plat te zgodbe, tega škandala, pa je, da sem spoznal Dava Bentona; srečala sva se v Estoniji in mi je celo predlagal, da bi zapel duet moje pesmi z mano. Ko sva se pogovarjala, mi je povedal, da se mu zdi, da nama je usojeno, da sva se srečala, zato, da mi lahko pove, da naj ne odneham. Spustil sem solzico, ker je res zadel žebljico na glavico."

Preden je Klemen Slakonja zmagal na Emi, je večkrat tudi vodil to prireditev. Z nami je delil anekdoto iz leta 2011, ko se je že na začetku oddaje zalomilo. Foto: Jan Lukanović

Katastrofa, ki to ni bila

Preden je Klemen Slakonja zmagal na Emi je večkrat tudi vodil to prireditev in pri tem užival. Izjema je bila Ema 2011, ko se je skoraj vse povsem zalomilo. "Ljudje so mislili, da je to načrtovano, ampak ni bilo. Pripravljali smo skupno točko s plesalci in to je bilo pred časom monitorjev v slušalki, tako da je bilo vse zgolj na zvočnikih. Moral bi začeti peti, ampak ko sem stopil na oder, je režiser dal občinstvu napotek, naj glasno zaploskajo, tako da so preglasili glasbo in ko sem jo zaslišal, je bila moja iztočnica že mimo. Takrat sem prosil režijo, če lahko gremo še enkrat … In tako se je Ema začela s stavkom: 'Dober večer, a lahko gremo prosim še enkrat? Kaj, a ne moremo?'"

A to ga seveda ni ustavilo. "Potem sem v zaodrju iztisnil iz sebe največji krik v življenju, ampak sem se moral zbrati, iti na oder in voditi celo oddajo. Vse do konca sem imel občutek, kot da se polom samo stopnjuje, tako da me je res presenetilo, ko so mi prišli ljudje po oddaji čestitat in me celo primerjali z Jurijem Zrnecem. To mi je bilo še posebej v čast, saj je bil moj idol. Kasneje sem ga spoznal, bila sva cimra v Drami in mi je dal veliko nasvetov, ko je videl, da grem po isti poti … proti izgorelosti."

Jurij Zrnec mu je dal veliko nasvetov, ko je videl, da gre po isti poti – proti izgorelosti. Foto: Jan Lukanović

Milijoni na YouTubu, ne pa tudi v denarnici

Kasneje se je Klemen Slakonja razgovoril tudi o svojih fantastičnih uspehih z imitacijami politikov na YouTubu, ki so sicer prinesli milijone ogledov, a se v finančnem smislu ne obrestujejo. "Na YouTubu se vložek ne povrne. Ni pomembno število ogledov, ampak število monetiziranih ogledov, kar pomeni tiste, kjer ljudje pustijo, da se oglas odvrti. Poleg tega je tudi odvisno od tega, v kateri državi se videoposnetek predvaja. V Sloveniji je to veliko manj kot denimo v ZDA, ker je pri nas manj denarja v oglaševanju in posledično tudi manjše plačilo na ogled. Tudi jaz sem mislil, da milijoni ogledov pomenijo milijone evrov, ampak niti slučajno ni tako. Me pa zabavajo članki, ki pišejo o tem, kak bogataš sem postal zaradi tega. Super bi bilo, nič ne bi imel proti. Nekaj še vedno nakaplja, ampak toliko, da morda lahko vsem v studiu častim sladoled."

Čeprav imajo Klemnovi videi na YouTubu milijone ogledov, se v finančnem smislu ne obrestujejo. Foto: Jan Lukanović

Pesmi o iluzijah

Njegov glavni projekt zadnjih let je glasbena kariera, ki jo je ovenčal z albumom The Golden Hour. Kot k mnogim stvarem v življenju ga je o tem prepričala žena Mojca.

"Pred tremi leti sem se vpisal v akademijo pisanja pesmi. Mojca mi je pokazala oglas na telefonu, zadeva ni bila draga in Mojčina intuicija se je kot že tolikokrat prej izkazala za nekaj, kar je zelo vredno spoštovati, ker nekajkrat nisem in me je zelo udarilo po denarnici (smeh). To me je zelo potegnilo in sem začel kupovati nadaljevalne programe, ki so bili nekaj več kot pet funtov, tako da sem dobil tudi možnost videoklicev z uveljavljenimi avtorji. Ena od njih je denimo napisala Genie in a Bottle od Christine Aguillere, drugi Here With Me od Dido. Ti jim v teh klicih predstaviš svoje pesmi in dobiš povratne informacije, pri čemer je logično, da ustvarjaš v angleščini. Največji preskok pa sem naredil leta 2023, ko sem šel v okviru te akademije na enotedenski tabor pisanja pesmi v Malago. Tam so nas vsak dan dali v različne skupine s preostalimi študenti in smo morali do večera narediti pesem, nakar smo poslušali analizo mentorjev in skupine. Tri pesmi iz tega tabora so tudi na albumu. Po tej izkušnji sem se dobil tudi s Freekind in začel ustvarjati z njimi."

Njegov glavni projekt zadnjih let je glasbena kariera, ki jo je ovenčal z albumom The Golden Hour. Foto: Jan Lukanović

Najbolj kompleksna pesem iz albuma nosi naslov Dreaming of America in ima precej globoke korenine v Klemnovi družini. "To je zgodba o moji babici, ki se je med drugo svetovno vojno zaljubila in je s svojo ljubeznijo hotela pobegniti v Ameriko, v mir, v obljubljeno deželo. Njemu je uspelo, njo pa so prijeli in strpali v zapor, kjer je ostala tri leta in ga potem ni nikoli več videla. Izziv je bil spraviti to v formo triminutne pesmi. Ona je nato celo življenje tudi nam vnukom razlagala o tej ameriški ljubezni in hrepenela po njej. Ko je umrla, sem več let kasneje poguglal ime tega človeka in našel članek, v katerem je pisalo, da je bil v času vojne oficir, ki je dal pobiti veliko ljudi. To pomeni, da je hrepenela po ljubezni človeka, ki ga sploh ni poznala. Se mi zdi, da sem ujel duh te zgodbe, hrepenenja po … iluziji."

Naslednja Evrovizija?

Nove pesmi in tudi vse imitacije bo mogoče videti tudi v živo na koncertu v Odiseji, ki ga bo imel 17. oktobra. "Eno leto, celo več let sem živel za ta projekt, da so nastale vse te pesmi, da je album zunaj, zdaj si pa res želim to izvajati v živo," pove in še pristavi, da upa, da bo takrat morda tja v kino zašel tudi njegov film Osebna prtljaga iz leta 2009, kjer je imel krasno izkušnjo iz snemanja, a film zaradi režiserjeve kaprice nikoli ni prišel na redni spored kinematografov.

Klemen Slakonja bo oktobra nastopil v Odiseji. Foto: Jan Lukanović

Nekatere pesmi iz plošče so ga tudi navdihnile za življenje in morda celo za … naslednjo Evrovizijo. "Večkrat v življenju pride do situacije, kjer zapadeš v temo in vsakič sem našel pot iz nje. In tudi tokrat jo bom. In moram reči, da je po enem mesecu že veliko lažje, kot je bilo. In so se že začele rojevati neke ideje za Evrovizijo. (smeh) O, moj bog, pa sem rekel nikoli več, ampak mesec kasneje …"