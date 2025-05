Miša Molk ostro nad evrovizijski nastop Klemna Slakonje

Miša Molk je na svojem profilu na Facebooku objavila daljši zapis, v katerem ostro kritizira nastop Klemna Slakonje, ki je Slovenijo letos zastopal na Evroviziji v švicarskem Baslu. Meni, da se je nastop ponesrečil.

"Naš celovit nastop očitno ni bil dovolj učinkovit. Zelo poenostavljeno se je naslonil na besedilo, ki ga seveda množično občinstvo ni poznalo in/ali razumelo. Pa tudi, če bi ga, zakaj je treba vse dobesedno, tavtološko upodobiti, se postaviti na glavo, ker se je Klemnu in Mojci svet obrnil na glavo ob spoznanju, da je hudo zbolela. Seveda se ti svet sesuje, ne veš, kako bo šlo naprej, če sploh. Ni dvoma, da se nas je vse dotaknila njuna huda preizkušnja, ko smo izvedeli zanjo. In veselje ob tem, da je mimo," svoje razmišljanje zapiše Molk.

Nastop Slakonje, ki se ni uvrstil v finale, je ni prepričal. "Pričakovala sem, da me bosta nastop in predstavitev pesmi pripeljala tja, v izpolnitev, v hkratno sidrišče upanja in zmagoslavja. V vznesenost in epsko odrešitev. Ne, nista me. Pa so bile možnosti. Ponesrečilo se je. Bilo je predvidljivo, nič kaj sodobno in zelo poenostavljeno, kljub fizično zahtevnemu nastopu našega izvajalca Klemna."