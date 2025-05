Za vstop v sobotni finale se poteguje 15 izvajalcev, med njimi tudi Klemen Slakonja, ki je v predizboru s skladbo How Much Time Do We Have Left nastopil tretji po vrsti. Poteguje se za eno od desetih vstopnic v sobotni finale.

Klemen na odru s partnerko, ki ji je posvetil pesem

Slakonji se je na odru pridružila tudi partnerka, igralka Mojca Fatur, ki ji je posvetil svojo evrovizijsko skladbo. Na odru je Klemen nosil temne barve, Mojca pa belino. "Stilistki Vesni Mirtelj se je zdelo dobro, da imam na sebi nekaj lahkotnega, da na oder pridem kot veter," nam je povedala Mojca Fatur. "Smo se pa malo šalili, da sva kot angel in smrt, ampak se mi zdi, da na odru dobro izpade."

Vrstni red prvega predizbora:

Islandija: Væb – Róa Poljska: Justyna Steczkowska – Gaja Slovenija: Klemen – How Much Time Do We Have Left Estonija: Tommy Cash – Espresso Macchiato Ukrajina: Ziferblat – Bird of Pray Švedska: KAJ – Bara bada bastu Portugalska: Napa – Deslocado Norveška: Kyle Alessandro – Lighter Belgija: Red Sebastian – Strobe Lights Azerbajdžan: Mamagama – Run with U San Marino: Gabry Ponte – Tutta l'Italia Albanija: Shkodra Elektronike – Zjerm Nizozemska: Claude – C'est la vie Hrvaška: Marko Bošnjak – Poison Cake Ciper: Theo Evan – Shh

Hkrati se bodo nocoj predstavili tudi predstavniki Španije in Italije, dveh držav od velikih pet, ki so neposredno že uvrščene v finale, in lanskoletne zmagovalke Švice.

Tako je evrovizijski utrip pred baselsko dvorano St. Jakobshalle ujela naša fotografinja Gaja Hanuna:

Stavnice izboljšale napovedi za našega predstavnika

Čeprav Klemnu stavnice v zadnjih tednih niso bile naklonjene, pa je ta teden situacija bolj vzpodbudna. Po napovedih stavnic sodeč bi se namreč lahko za las uvrstil v finale, stavničarji namreč tako njemu kot predstavniku San Marina Gabryju Ponteju napovedujejo približno 50-odstotne možnosti za preboj v nadaljevanje tekmovanja. V napovedih za končno zmago sicer še vedno močno vodi švedska zasedba KAJ.

