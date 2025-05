Raiven: Poevrovizijska depresija je zelo resnična #video

Sara Briški Cirman, ki nastopa z umetniškim imenom Raiven, je Slovenijo na Evroviziji zastopala lani v Malmöju na Švedskem. S pesmijo Veronika se je uspešno prebila v finalni večer, kjer je nato pristala na 23. mestu med 26 državami. Tekmovanje je pevki ostalo v najlepšem spominu, še več, pravi, da bi se Evrovizije udeležila kar vsako leto, če bi lahko.

"Časa nisem imela niti jesti"

A čeprav na odru ni čutila prav nobene treme in nastop opisuje kot enega najmanj stresnih v njenem življenju, pa je tekmovanje vseeno prineslo ogromno manj prijetnih obveznosti in zelo natrpan urnik. "Urnik je bil tako napolnjen, da res nisem imela časa niti jesti," je priznala: "Res res je bilo naporno. A hkrati ena najlepših izkušenj v mojem življenju."

Raiven lani med nastopom na tekmovanju za pesem Evrovizije Foto: Guliverimage

"Ko sem imela končno en teden za počitek, sem zbolela"

Potem ko je adrenalin tekmovanj popustil in je za njo prišla poevrovizijska depresija, za katero trdi, da je še kako resnična, je počasi začelo popuščati tudi njeno zdravje. "Celotno Evrovizijo nisem bila bolna, ko bi morala že stokrat zboleti zaradi nespanja in neprimerne hrane – na takem močnem adrenalinu sem bila. Ko sem imela končno en teden, da se spočijem, pa se je telo odločilo, da bo zbolelo," je pevka opisala dogodke, zaradi katerih je na koncu pristala na nujni operaciji.

Letošnje tekmovanje za pesem Evrovizije bo med 13. in 17. majem v švicarskem Baslu, kjer nas bo tokrat zastopal Klemen Slakonja. S pesmijo How Much Time Do We Have Left se bo predstavil v prvem predizboru, ki bo v torek.

Celotnemu pogovoru z Raiven, v katerem je odkrito spregovorila tudi o svojem srčnem izbrancu ter o tem, zakaj meni, da na Balkanu lažje sprejemajo samozavestne ženske kot pa v Sloveniji, prisluhnite tukaj.