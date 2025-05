Predstavniki posameznih držav so v švicarskem Baslu, kjer se odvija letošnji izbor za Pesem Evrovizije, opravili drugo vajo. Fotografije, ki so jih objavili organizatorji, razkrivajo, da bo ob našem predstavniku Klemnu Slakonji na odru stala tudi njegova zaročenka Mojca Fatur, katere zgodba je bila povod za nastanek njegove pesmi How Much Time Do We Have Left.