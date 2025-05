Klemen Slakonja na Evroviziji: poglejte prve fotografije z odra

Dober teden pred uradnim začetkom Evrovizije so priprave na to največje glasbeno tekmovanje na svetu že v polnem teku.

Klemen Slakonja, naš letošnji predstavnik na izboru pesmi Evrovizije, je pretekli konec tedna že odpotoval v Basel. Priprave na tekmovanje, ki bo prihodnji teden, so v polnem teku, prvič je na vajah evrovizijski oder preizkusil tudi Klemen.

To so prve fotografije Klemna na evrovizijskem odru:

Evrovizijsko tekmovanje se prihodnji teden v torek začne s prvim predizborom, na katerem se bo za vstopnico v finale potegoval tudi Klemen s pesmijo How Much Time Do We Have Left. Nastopil bo pod zaporedno številko tri.

Evrovizijske stavnice pa našemu predstavniku trenutno niso preveč naklonjene, saj napovedujejo, da se mu ne bo uspelo uvrstiti v sobotni finale. Sodeč po stavnicah naj bi obtičal v predizboru skupaj s predstavniki Azerbajdžana, Islandije, Portugalske in Hrvaške.

Na tekmovanje z visokimi pričakovanji

Slakonja je sicer že pred odhodom v Basel poudaril, da ima kljub napovedim stavnic visoka evrovizijska pričakovanja. "Včasih imaš občutek, sploh ko gledaš stavnice, da gre vse skupaj v nič. Ko se srečaš z ljudmi, pa vidiš, da se jih pesem dotakne. Zdi se mi zelo pomembno, da sem to ugotovil, preden grem na izbor," je dejal.

