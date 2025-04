Še slabi trije tedni nas ločijo od začetka že 69. Pesmi Evrovizije, ki bo letos v švicarskem Baslu. Slovenski evrovizijski predstavnik Klemen Slakonja, ki se bo s pesmijo How Much Time Do We Have Left predstavil v prvem predizboru, je pred odhodom v Švico razkril, kaj se mu je dogajalo v zadnjih tednih, kako bo videti njegov evrovizijski nastop in s kakšnimi pričakovanji odhaja na tekmovanje. "Včasih imaš občutek, sploh ko gledaš stavnice, da gre vse skupaj v nič. Ko se srečaš z ljudmi, pa vidiš, da se jih pesem dotakne. Zdi se mi zelo pomembno, da sem to ugotovil, preden grem na izbor," je strnil svoje občutke in dodal, da na tekmovanje odhaja z visokimi pričakovanji. Je pa Slakonja za Siol.net razkril še, da ga bo v Baslu spremljala tudi njegova zaročenka Mojca Fatur, katere zgodba je osrednja nit njegove pesmi.

"Dolga pot je ne samo od Eme naprej, ampak že dva meseca pred samo Emo, ko so se začele priprave," je na novinarski konferenci pred odhodom na Evrovizijo dogajanje zadnjih nekaj mesecev opisal Klemen Slakonja in izpostavil, da je celotno dogajanje težko procesiral, saj se je že teden dni po zmagi na Emi odpravil v Švico. Tam so posneli tradicionalno evrovizijsko razglednico. "Takoj sem bil vržen v švicarske Alpe. Dan ni bil ravno najlepši, kar je mogoče super glede na to, kaj sledi v pesmi. Z vaškimi otroki sem igral neke vrste balinanje z lesenimi zadevami po ledu. Lahko povem, da sem zmagal," se je pošalil.

Posebno pozornost pri pripravah na tekmovanje posveča akrobaciji, saj mora 30 sekund peti obrnjen na glavo. Ta podvig so mu organizatorji odobrili, nanj pa se pripravlja tako, da vsakodnevno dela stojo ob steni. "Teden dni pred odhodom bomo priprave še ojačali, da bom tudi dejansko v prostoru obešen pod strop," je pojasnil.

Kako se pripravlja na akrobacijo, nam je tudi pokazal. Poglejte v spodnjem posnetku:

Naš evrovizijski predstavnik je april izkoristil za sodelovanje na predevrovizijskih koncertih, ki so jih pripravili v Amsterdamu, Londonu in Madridu, kjer se je spoznal z večino sotekmovalcev, pa tudi oboževalci. Najbolj se je povezal s predstavniki Islandije, Avstralije in Hrvaške. "Gre za zelo pestro in zanimivo druščino," je dejal o svojih konkurentih, občinstvo pa ga je navdušilo predvsem v Amsterdamu in Londonu. "Stik z ljudmi, z oboževalci Evrovizije, ki pridejo do tebe in ti povejo svoje življenjske izkušnje in ti zaupajo, kako zelo se jih ta pesem dotakne, mi je pomenil veliko. Včasih imaš občutek, sploh ko gledaš stavnice, da gre vse skupaj v nič. Ko se dejansko srečaš z ljudmi, pa vidiš, da se jih pesem dotakne. Zdi se mi zelo pomembno, da sem to ugotovil, preden grem na izbor," je povedal.

Njena bolezen je bila povod za pesem

Mojca Fatur pravi, da bo Klemnov nastop spremljala iz sosednje sobe, "da ga ne bi preveč zmedla". Foto: Gaja Hanuna Nekaj besed je spregovorila tudi njegova zaročenka Mojca Fatur, katere zgodba in bolezen sta bili povod za nastanek evrovizijske pesmi. "Glede na odzive ljudi se ne ukvarjam toliko s tem, kaj bodo mislili drugi, ali sem zdrava ali ne. Zdi se mi dobro, da lahko prižgem neki žarek upanja, neke notranje moči," je izpostavila. Za Siol.net sta razkrila, da se tudi ona v začetku maja odpravlja v Basel, kjer bo partnerju v veliko oporo. "Zdi se mi zelo pomembno, da skupaj predstaviva to zgodbo. Da se ljudem da vedeti, da gre za zgodbo o ozdravitvi in da je človek, ki je šel čez to, skupaj z mano," je povedal Slakonja.

Ob tem je potrdil, da se na Evrovizijo kljub nekoliko slabšim obetom na stavnicah odpravlja z visokimi pričakovanji: "Mojca lahko potrdi, da so moja pričakovanja zelo visokoleteča, in zdi se mi, da jih moram malo spustiti in samo uživati v trenutku. Poskušam, da se ne obremenjujem z rezultatom. Lahko pa rečem, da je cilj kolajna, ker medalj ni," je dodal v smehu.

Povedala sta tudi, kako celotno dogajanje in odhod v Švico spremljajo njuni otroci:

Za Siol.net je Klemen povedal še, kako bo videti njegov evrovizijski nastop. "Nastop je dokončan, mora biti. Dovoljujejo se samo še majhne spremembe. Vidnih bo nekaj podobnosti z nastopom na Emi. Predvsem za obrat na glavo se mi zdi, da je pomemben moment, da se šokira ljudi. Hkrati pa je to metafora za to, da se svet obrne na glavo, ko izveš takšno šokantno novico. Dodal bi samo še to, da bomo tudi z nastopom skušali čim bolj jasno povedati, da gre za zgodbo o določeni osebi, ki je premagala bolezen," nam je razkril.

Fotogalerija 1 / 9 / 9

Slovenija se bo na letošnji Evroviziji predstavila že v prvem torkovem predizboru, in sicer tretja po vrsti. Na tekmovanju, ki bo potekalo med 13. in 17. majem, bo nastopila že tridesetič, letošnjega predstavnika Klemna Slakonjo pa smo po dveh letih internih odločitev izbrali na izboru Ema v začetku februarja. Točke glasovanja slovenske žirije v finalu bo sporočila televizijska voditeljica Lorella Flego, vse tri televizijske prenose pa bo komentirala Mojca Mavec.

RTV Slovenija pozvala k izključitvi Izraela

"Od začetka februarja, ko smo na Emi izbrali svojega predstavnika na letošnji Pesmi Evrovizije v Švici, je za ekipo, ki stoji ob Klemnu, gotovo velikansko delo," je dejal Mario Galunič. Foto: Gaja Hanuna Novinarske konference so se udeležili tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat in odgovorni urednik razvedrilnega programa Mario Galunič. Oba predstavnika RTV Slovenija sta Slakonji zaželela veliko uspeha na prihajajočem tekmovanju in izrazila zadovoljstvo nad njegovo pesmijo in izborom. "To ni mala stvar za naše malo uredništvo. To tudi ni mala stvar za našo televizijo oziroma za celotno RTV Slovenija. Klemen je nenazadnje predstavnik RTV Slovenija na Pesmi Evrovizije in zato je tako zelo pomembno, da verjamemo vanj, da mu na pot v Švico pošiljamo svoje najboljše želje in tudi vero, da pošiljamo najboljšo pesem, kar smo jih lahko izbrali," je izpostavil Galunič.

Horvat pa se je odzvala še na dogajanje v Gazi, ki je neposredno povezano tudi z evrovizijskim izborom. Po zgledu izključitve Rusije iz tekmovanja leta 2022 se namreč vrstijo tudi pozivi k izključitvi Izraela. K tem so pozvali že slovenski glasbeniki in umetniki, evropski poslanci s prvopodpisanim Matjažem Nemcem, pa tudi RTV Slovenija. "Moje stališče glede sodelujočih se od lani ni spremenilo niti za las in ostajam trdno pri pozivu, ki sem ga sama že lani naslovila na EBU. Pozvala sem in spet pozivam k razjasnitvi, zakaj so nekateri bolj enaki od enakih. Seveda govorim o neenaki obravnavi Rusije in Izraela in o tem, da bi morale imeti države članice možnost transparentnega soodločanja o vseh bistvenih vprašanjih, morda tudi o izključitvi Izraela," je poudarila.

Dodala je, da lani odgovora, ki bi jo prepričal, ni dobila, letos pa se je slovenski javni televiziji pridružila tudi španska, kjer so zapisali, "da nas v demokratičnem svetu mora skrbeti zaradi neskončne groze v Gazi, ki ni in ne more biti povsem ločena od Pesmi Evrovizije". "Do česa nas bo razprava o tej temi pripeljala, ne vem, vem pa, da vojne niso pravične, zato jih ne samo smemo, ampak jih tudi moramo obsoditi. To je tudi moje stališče. Vsi si želimo časov, ko se bomo namesto s takšnimi stvarmi ukvarjali z glasbo," je sklenila.

"Vesela sem, da smo evrovizijsko dogajanje pripeljali do te točke preloma, ko lahko Klemnu in ekipi zaželimo srečno in veliko uspeha na evrovizijski popevki. Sploh ne dvomim, da nas bo Klemen odlično zastopal," je prepričana direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat. Foto: Gaja Hanuna

Nekaj besed o sodelovanju Izraela na Evroviziji je povedal tudi Slakonja, a poudaril, da mora ostati politično korekten, saj mu tako narekuje njegova pogodba. "Samo to bom rekel, to v tem trenutku ni moj boj. Sigurno nekoč v bližnji prihodnosti bo, ampak v tem trenutku to ne more biti moj fokus. Moj fokus je lahko samo čim boljša predstavitev te pesmi, nastop in to je to. Druge moči kot to niti nimam. Karkoli drugega bi naredil ali počel, bi bilo nesmiselno in neučinkovito," nam je povedal.

Preberite tudi: