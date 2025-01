V začetku leta 2016 so slovenski igralki diagnosticirali težko obolenje kostnega mozga. Po več letih zdravljenja je bolezen uspešno premagala in popolnoma ozdravela. Pri tem ji je bil v veliko oporo njen partner Klemen Slakonja, ki je svoje občutke izlil v pesem How Much Time Do We Have Left, s katero bo nastopil na sobotnem izboru Ema 2025.

Ni dvomil, da ji bo uspelo

Pred tekmovanjem, na katerem bomo dobili novega slovenskega evrovizijskega predstavnika, se je oglasila tudi igralka Mojca Fatur, ki je pojasnila ozadje nastanka pesmi in spregovorila o opori partnerja. "Klemen mi je bil v tem času v ogromno oporo. Ne samo da je nase v celoti prevzel vse družinske finance in mi tako omogočil, da sem se lahko v miru posvetila zdravljenju. Še več kot to mi je pomenilo dejstvo, da ni niti enkrat podvomil v moje odločitve na poti samoozdravitve, niti v mojo vero, da mi bo uspelo," je zapisala v objavi na družbenih omrežjih.

Pojasnila je, da pesem ni bila napisana za Emo, ampak je bila mišljena kot presenečenje zanjo na njegovem prihajajočem albumu. "A usoda je hotela, da sem jo kljub temu slišala že prej, in takoj mi je bilo jasno, da je njen čas zdaj! Da mora poleteti med ljudi. Ker odpira srca in zdravi," je zapisala.

Čista izpoved ljubezni

"Ko nekdo zboli, se vsa pozornost obrne k njemu. Ko se boriš za življenje, te ljudje, ki ti stojijo ob strani, ne želijo bremeniti s svojimi občutki strahu, žalosti, obupa. Priznam, da tudi sama nisem pomislila, da bi se za Klemnovo pokončno držo skrivalo kaj drugega kot besede: 'Imamo to! Uspelo ti bo.' O tem ni govoril. Verjetno mu je bilo pretežko," je še dodala.

Slakonja je svoje občutke izlil v pesem, ki je "iskrena, brez pretvarjanj". "Marsikaj ni povedano, a se čuti. Ker ni bila ustvarjena kot račun na zmago, ampak je čista izpoved ljubezni. Oda pogumu, upanju, veri in zmagi! Predvsem pa dejstvu, da smo minljivi in naj nam čas z nam ljubimi ne bo samoumeven. Namesto prepirom, spletkam, tekmovalnosti ga raje posvetimo ljubečim druženjem, srčnim pogovorom, grajenju skupnosti in širjenju dobrega," je sklenila.



Trendi Klemen Slakonja na Emo prvič kot tekmovalec: Definitivno si želim zmage O pesmi in svojem prvem nastopu na Emi kot tekmovalec je Slakonja spregovoril tudi v pogovoru za Siol.net. Pogovor z njim preberite na spodnji povezavi.

Preberite tudi: