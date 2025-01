Prvo dejanje letošnje Evrovizije je končano. Švedski Malmö, ki je Evrovizijo gostil lani, je vodenje uradno predal švicarskemu Baslu, kjer bo med 13. in 17. majem potekalo 69. tekmovanje za pesem Evrovizije 2025. Izvedli so tudi žreb, s katerim so določili, katere države se bodo predstavile v prvem polfinalu in katere v drugem.

Slovenija predstavnika, ki nas bo maja zastopal v Baslu, še nima. Dobili ga bomo v soboto po izboru Ema 2025, v katerem se bo za zmago potegovalo 12 izvajalcev. Pogovore z njimi si oglejte tukaj.

V prvi polovici prvega polfinala

Na letošnji Evroviziji bo sodelovalo 38 držav. V finale, ki bo na sporedu 17. maja, se bo uvrstilo 20 najboljših iz obeh predizborov, t. i. "velikih pet", ki v evrovizijski proračun vsako leto prispevajo največ denarja (Italija, Španija, Nemčija, Velika Britanija in Francija) ter lanskoletna zmagovalka in gostiteljica Švica.

Katera država se bo predstavila v prvem in katera v drugem polfinalu, je tako kot vsako leto določil žreb. Zdaj je znano, da bo Slovenija nastopila v prvi polovici prvega polfinala. Natančen vrstni red bodo določili pozneje.

Poleg Slovenije se bodo v prvem polfinalu (13. maja) predstavile še Švedska, Ukrajina, Islandija, Estonija, Poljska in Portugalska v prvi polovici ter Nizozemska, Azerbajdžan, Albanija, San Marino, Belgija, Ciper, Hrvaška in Norveška v drugi polovici.



V drugi polfinali oddaji, ki bo na sporedu 15. maja, pa se bodo v prvi polovici predstavile Avstrija, Litva, Armenija, Črna gora, Grčija, Irska, Avstralija in Latvija, v drugi polovici pa Češka, Izrael, Malta, Finska, Danska, Luksemburg, Gruzija in Srbija.

V torkovi oddaji bodo imeli možnost glasovati še prebivalci Švice, Italije in Španije, v četrtkovi pa tisti iz Nemčije, Francije in Združenega kraljestva, je še določil evrovizijski žreb.

Pred dnevi so Švicarji razkrili tudi voditeljice letošnjega tekmovanja, ki bodo povezovale vse tri evrovizijske večere. To so komičarka Hazel Brugger, televizijska voditeljica Michelle Hunziker in pevka Sandra Studer, ki je leta 1991 Švico zastopala na Evroviziji v Rimu.

Voditeljice Evrovizije 2025 Michelle Hunziker, Hazel Brugger in Sandra Studer Foto: Mirjam Kluka/EBU

