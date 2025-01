Prvega februarja bo znano, kateri izmed 12 izvajalcev bo maja odpotoval v švicarski Basel in Slovenijo zastopal na 69. tekmovanju za pesem Evrovizije 2025. Že zdaj pa lahko prisluhnete skladbam, med katerimi bodo petčlanska žirija in občinstvo izbirali zmagovalno.

Pesmi so objavili na spletnem portalu RTV 365, že pred tem pa v oddaji Ema pred Emo predstavili vse nastopajoče in krajše izseke njihovih skladb. Po snemanju oddaje so izvajalci spregovorili tudi za Siol.net, pogovore z njimi objavljamo dnevno. Najdete jih tukaj.

Kdo bo nasledil Raiven?

Pevka Eva Pavli se bo na Emi predstavila s skladbo Niti, KiKi pa s pesmijo O-ou!. Jon Vitezič bo zapel Vse ti dam, Trine bo izvedla pesem Grace. Klemen Slakonja, ki se predstavlja kot Klemen, bo srečo na tekmovanju preizkusil s pesmijo How Much Time Do We Have Left, Žan Videc pa s skladbo Pusti, da gori.

Izbrani so še izvajalci ANNA s skladbo Čau, July Jones s pesmijo New Religion, ZveN z Divjo in PolarAce s skladbo Kind. Tu so še skupina Astrid & The Scandals s pesmijo Touché in zasedba RAI s skladbo Frederick's Dead.

Izvajalce in njihove skladbe je izbrala komisija, ki so jo sestavljali Alenka Godec, Neja Jerant, Lea Sirk, Filip Vidušin in Martin Bezjak. Zmagovalna skladba Eme bo izbrana v dveh krogih glasovanja. V prvem krogu bo glasovalo pet petčlanskih žirij: žirija glasbenih izvajalcev, ustvarjalcev in producentov, televizijska in radijska žirija, žirija ljubiteljev evrovizijske popevke ter žirija mednarodnih spletnih vplivnežev na področju Pesmi Evrovizije. Vsaka od žirij bo izvajalcem podelila točke po evrovizijskem načelu (torej od 1 do 8, 10 in 12).

V drugi krog (t. i. superfinale) se bosta uvrstili dve skladbi, ki bosta imeli najvišja seštevka ocen oziroma točk po glasovanju vseh petih žirij. Nato se bosta izbrana izvajalca predstavila še enkrat, med njima bo zmagovalna skladba izbrana izključno z glasovanjem javnosti prek stacionarnih in mobilnih telefonov.

Letošnji izbor bosta povezovala lanska evrovizijska predstavnica Raiven in frontman skupine MRFY Gregor Strasbergar - Štras.

