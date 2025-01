Ano Grdadolnik marsikdo že pozna kot samostojno ustvarjalko in finalistko osme sezone šova Slovenija ima talent, letos pa se bo mlada pevka na Emi predstavila z umetniškim imenom ANNA. Kot nam je zaupala, bo nastopila z energično pesmijo, ki nosi kratek in jedrnat naslov Čau. Ob tem je pojasnila njeno bistvo: "Nismo vsem ljudem simpatični in niti drugi niso nam. Včasih pač pridejo ljudje, ki jim moramo enostavno reči čau."

"Nismo mi vsem ljudem simpatični in niti drugi niso nam," je prepričana pevka. Foto: Bojan Puhek

Pesem bo zapela v slovenščini. "Všeč mi je moj materni jezik, ponosna sem na slovenščino," nam je dejala. Na vprašanje, ali je pesem napisana v njenem slogu ali gre za bolj evrovizijski komad, pa je ena od najmlajših tekmovalk na letošnji Emi odgovorila: "Mislim, da je pesem pisana na kožo meni in ima elemente, ki jih želim in so mi všeč."

Kdo je ANNA?



Pevka Ana Grdadolnik (ANNA) je že stara znanka televizijskih zaslonov. Leta 2021 se je predstavila na enem izmed znanih šovov na komercialni televiziji, poleg tega pa je leta 2022 nastopila tudi ob boku najuspešnejšega slovenskega solo izvajalca Jana Plestenjaka, ki je imel v Stožicah svoj veliki koncert. Že kot dvanajstletnica je v narodnozabavni oddaji na RTV Slovenija zapela uspešnico Nuše Derende Prvič in zadnjič.



Poleg ustvarjanja lastne avtorske glasbe in kariere se je ANNA že udeležila več mednarodnih tekmovanj in osvojila številne nagrade.



Z njo smo se pogovarjali na medijskem druženju po snemanju oddaje Ema pred Emo, ki bo na sporedu 25. januarja. Po oddaji bomo lahko prvič prisluhnili vsem skladbam, objavili jih bodo na spletnem portalu RTV 365.

Kot je iskreno povedala ANNA, se s podporo RTV, potem ko se je uvrstila med 12 nastopajočih, ni niti toliko ukvarjala. "Zdi se mi, da nam dajejo podporo in so nam na voljo. Je super," je dodala.

Dejstva, da se je uvrstila med 12 nastopajočih na Emi, je bila zelo vesela in "ponosna, predvsem zaradi tega, ker smo se z ekipo res potrudili in delali. Tako da je bil to kar uspeh".

Nastop na Emi zanjo predstavlja uresničitev otroških sanj. Foto: Bojan Puhek

Nastop na Emi je uresničitev otroških sanj

Če za marsikaterega izvajalca nastop na Emi in morebitna uvrstitev na Evrovizijo predstavlja uresničitev otroških sanj, to velja tudi za pevko ANNO, ki je povedala, da so bile to njene otroške sanje, ki jih je imela že od majhnih nog. "Gre za ogromen oder in veliko izkušnjo. Zdi se mi, da se lahko tako predstavim širši javnosti," je povedala in razkrila, da bi se rada na Emi samo imela dobro in uživala. "Karkoli pa bo prišlo zraven, bo še toliko bolje," je povedala.

Pri odgovoru na vprašanje, kdo od preteklih slovenskih izvajalcev, ki so nas zastopali na Evroviziji, se ji je najbolj vtisnil v spomin, pevka ni izpostavila le ene, ampak nam je naštela kar tri izvajalke. "Izpostavila bi tri, ker se ne morem odločiti. Darjo Švajger s pesmijo Prisluhni mi, Majo Keuc z Vanilijo in Nušo Derendo s pesmijo Energy," je povedala.

Kot je dodala, pa med temi tremi pevkami ni njene vzornice, saj meni, da ima vsaka svoj stil in izraznost. "So tako različne in zato zanimive. To bi rada dosegla tudi jaz, da sem po nečem prepoznana," je povedala ANNA.

O finančnem vložku pred Emo se mlada pevka ni pretirano razgovorila, vseeno pa meni, da mora za izvajalcem vseeno stati neka finančna podpora. "To je dejstvo. Lagala bi, če bi rekla, da to ni potrebno. A to je vse del tega, koliko si nečesa želiš. Enostavno si nekaj pripravljen v to vložiti, tudi svojo energijo in čas," je dodala.

Mlada pevka je prepričana, da ima vsak posameznik svoj stil in izraznost. Foto: Bojan Puhek

Če nekateri izmed njenih sotekmovalcev na Emi vseeno čutijo vsaj kanček tekmovalnega naboja, je pri ANNI drugače. "Zdi se mi, da se tu vsi želimo predstaviti v najboljši luči. Ni neke tekmovalnosti, vsi se mi zdijo zelo prijetni. Prišla sem spoznavat nove ljudi in po nove izkušnje ter se imeti 'fajn'," je zaključila mlada pevka.

