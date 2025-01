Do zaključnega dejanja 1. februarja, ko bomo izbrali zmagovalca letošnje Eme, ki bo Slovenijo predstavljal na Evroviziji v Baslu, nas ločita še dobra dva tedna. Pred tem bo na sporedu posebna oddaja Ema pred Emo, ki jo bosta vodila Bernarda Žarn in Jože Robežnik, v njej pa bomo podrobneje spoznali vseh 12 nastopajočih, ki bodo premierno predstavili izseke svojih pesmi. V celoti jim boste lahko prisluhnili po oddaji na spletnem portalu RTV 365.

Izvajalci so oddajo posneli v ponedeljek, na medijskem druženju po snemanju pa so si vzeli čas tudi za Siol.net. Pogovore z njimi bomo objavili v prihodnjih dneh.

Štras prvič v vlogi voditelja

Pretekli teden so na RTV Slovenija razkrili, da bosta Emo 2025 povezovala lanskoletna evrovizijska predstavnica Raiven in frontman skupine MRFY Gregor Strasbergar - Štras, ki se je prav tako udeležil srečanja z nastopajočimi. V pogovoru za Siol.net nam je razkril, da se bo v vlogi voditelja preizkusil prvič, pred tem je vodil le prireditev ob zaključku osnovne šole. Poklicni glasbenik, ki je po izobrazbi novinar, pravi, da z vodenjem nima "absolutno nobenih izkušenj".

Priprave na veliki dogodek, ki bo potekal v živo, so v polnem teku, kar je potrdil tudi Štras. "Začeli smo se intenzivno srečevati, pokamo vice in šale, tudi nekaj bomo peli in plesali. Vsega se bomo naučili na pamet, vsi bodo peli v živo in tudi jaz in Raiven bova nekaj odpela," nam je razkril.

Kot je še povedal, lahko v oddaji pričakujemo več presenečenj: "Imava nove skupne pesmi, nastopili bomo tudi z mojim bendom MRFY, tako da bo kar zanimivo."

Bolj in manj prepoznavna imena ter žanrska pestrost

Za nastop na Evroviziji se bo potegovalo 12 izvajalcev. To so Eva Pavli (Niti), KiKi (O-ou!), Jon Vitezič (Vse ti dam), Trine (Grace), Klemen (How Much Time Do We Have Left), Žan Videc (Pusti, da gori), ANNA (Čau), July Jones (New Religion), ZveN (Divja), PolarAce (Kind), Astrid & The Scandals (Touché) in RAI (Frederick's Dead).

Z njimi smo se med drugim pogovarjali o vnovični vrnitvi nacionalnega izbora po dvoletnem premoru, kako se nanj pripravljajo, kdo jim predstavlja največjo konkurenco, kakšen finančen zalogaj jim nastop predstavlja in še več. Več pa preberite v posameznih pogovorih, ki jih bomo objavili v prihodnjih dneh.

Nekaj utrinkov z medijskega druženja z nastopajočimi si oglejte v spodnji fotogaleriji:

Fotogalerija 1 / 10 / 10

Izvajalce in njihove skladbe je izbrala komisija, ki so jo sestavljali Alenka Godec, Neja Jerant, Lea Sirk, Filip Vidušin in Martin Bezjak. Zmagovalna skladba Eme bo izbrana v dveh krogih glasovanja. V prvem krogu bo glasovalo pet petčlanskih žirij: žirija glasbenih izvajalcev, ustvarjalcev in producentov, televizijska in radijska žirija, žirija ljubiteljev evrovizijske popevke ter žirija mednarodnih spletnih vplivnežev na področju Pesmi Evrovizije.

V drugi krog se bosta uvrstili dve skladbi, ki bosta imeli najvišja seštevka ocen po glasovanju petih žirij. V drugem krogu se bosta skladbi predstavili ponovno, med njima bo zmagovalna skladba izbrana izključno z glasovanjem javnosti prek stacionarnih in mobilnih telefonov.

Preberite tudi: