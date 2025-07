Na zaključnem vzponu 16. etape Dirke po Franciji se je odlično držal tudi slovenski veteran Primož Roglič. Na legendarnem klancu na Mont Ventoux je sprva na videz zlahka držal ritem Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda, nato pa je izginil. V cilj je prišel na devetem mestu, v skupnem seštevku pa napredoval na peto. Kaj se je dogajalo s 35-letnim Kisovčanom?

Primož Roglič je na ikoničnem vzponu na Mont Ventoux deloval sveže in poskočno kot že dolgo ne. "Navzven je morda delovalo tako, na notri pa jokam," se je po etapi, v kateri je zasedel deveto mesto, za RTV Slovenije pošalil veteran. Sprva je brez vidnejših težav sledil pospeševanjem glavnih tekmecev za skupno zmago Pogačarja in Vingegaarda, nato je izginil.

Počakal je mladega moštvenega kolega pri Red Bull - BORI - hansgrohe Floriana Lipowitza, ki se je očitno znašel v manjši krizi, branil pa je belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki in stopničke v skupnem seštevku. "Seveda sem ga počakal, mislim, da smo dobro naredili," je povedal Kisovčan, ki je v zadnji teden Toura očitno prinesel še ogromno energije.

Bo napadel etapno zmago?

"Vesel sem, kako mi je šlo na ta klanec," je še razlagal sproščeni Roglič, ki je tudi sam še v boju za stopničke, a se je zdaj očitno že popolnoma predal vlogi mentorja in pomočnika talentiranemu 24-letnemu kolegu. "Ah da, bomo videli. Če povem po pravici, se s skupno uvrstitvijo ne obremenjujem preveč," je v svojem slogu, ki je v prvih dveh tednih dirke ujezil marsikaterega navijača nemško-avstrijske ekipe, še dodal zimzeleni slovenski as in namignil, da utegne v zadnjih petih etapah letošnje francoske pentlje še pokazati mišice: "Če bi mi uspela dobra etapna uvrstitev, bi bil več kot zadovoljen."

Bo prekaljeni Zasavec napadel oder za zmagovalce? Foto: Reuters

Roglič je bil na letošnjem Touru najboljši v 13. etapi, gorskem kronometru, ki ga je končal na izvrstnem tretjem mestu. Dan pred tem je bil na Hautacamu deveti, osmi v soboto na Superbagneresu in danes ponovno deveti na Ventouxu. V skupnem seštevku je peti z 11 minutami in 42 sekundami zaostanka za Pogačarjem. Četrti je trenutno Britanec Oscar Onely, ki pa ima le 38 sekund prednosti pred prekaljenim Kisovčanom.

Če bo nekdanjega biatlonca Lipowitza, ki dirka na svojem prvem grand touru, v nadaljevanju dirke še zdelovala utrujenost, ima Red Bull - BORA - hansgrohe v ognju še Rogliča.

Izidi, 16. etapa, Montpellier–Mont Ventoux (171,5 km): 1. Valentin Paret-Peintre (Fra/Soudal Quick - Step) 4:03:19

2. Ben Healy (Irs/EF Education - EasyPost) isti čas

3. Santiago Buitrago (Kol/Bahrain - Victorious) + 0:04

4. Ilan Van Wilder (Bel/Soudal Quick - Step) 0:14

5. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG) 0:43

6. Jonas Vingegaard (Dan/Visma | Lease a Bike) 0:45

7. Enric Mas (Špa/Movistar) 0:53

8. Julian Alaphilippe (Fra/Tudor Pro) 1:17

9. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 1:51

10. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) 1:53

...

128. Matej Mohorič (Slo/Bahrain - Victorious) 27:43

141. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 28:03

... Skupni seštevek (16/21): 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG) 58:24:46

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma | Lease a Bike) + 4:15

3. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) 9:03

4. Oscar Onley (VBr/Picnic PostNL) 11:04

5. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 11:42

6. Kevin Vauquelin (Fra/Arkea - B&B Hotels) 13:20

7. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) 14:50

8. Tobias Johannessen (Nor/Uno - X Mobility) 17:01

9. Ben Healy (Irs/EF Education - EasyPost) 17:52

10. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 20:45

...

120. Matej Mohorič (Slo/Bahrain - Victorious) 3:30:30

155. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 4:06:51

...

