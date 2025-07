Juan Ayuso, sotekmovalec Tadeja Pogačarja, išče način, kako se osvoboditi oklepov ekipe UAE

Po poročanju belgijskega medija Het Laatste Nieuws (HLN) naj bi španski kolesarski zvezdnik Juan Ayuso iskal izhod iz ekipe UAE Team Emirates. Dejstvo, da je sklenil sodelovanje z izkušenim agentom Giovannijem Lombardijem (pred tem so ga zastopali starši), je dodatno okrepilo govorice, da se 22-letni Španec, ki ima pogodbo z ekipo UAE Emirates sklenjeno do konca sezone 2028, pripravlja na menjavo ekipe.

Po poročanju belgijskega medija Het Laatste Nieuws (HLN) se Juan Ayuso v ekipi počuti omejenega, saj ga po lanski Dirki po Franciji (kjer ni odigral svoje vloge pomočnika) ni več na dirkah, na katerih nastopa ali bo nastopal Pogačar. "Tako letos ne vozi ne na Touru ne na Vuelti, zdaj je na (agentu, op. .a) Lombardiju, da najde rešitev," poroča HLN.

Ayusov glavni cilj v tej sezoni je bila Dirka po Italiji, zato je bilo že vnaprej načrtovano, da izpusti tako Dirko po Franciji kot Vuelto. Njegova naslednja dirka je Dirka po Poljski, ki se bo začela 4. avgusta. Sledila naj bi nastopa na dirkah Clásica de San Sebastián in Prueba Villafranca, konec septembra pa naj bi Ayuso kot kapetan španske reprezentance nastopil na svetovnem prvenstvu v Kigaliju v Ruandi (kronometer in cestna dirka) in nato še na evropskem prvenstvu v Franciji. Njegov nastop na jesenskih klasikah še ni potrjen.

Eden od kamnov spotike za Ayusa naj bi bila odločitev ekipe, da zanj tudi prihodnje leto ne bo mesta v ekipi za francoski Tour, kar bi bilo za mladega Španca še posebej boleče, saj se Tour začne v Barceloni.

Preberite še: