Avtorji:
M. T., STA

Torek,
12. 8. 2025,
4.00

Arso: Vse kaže na to, da imamo nov rekord

Vročinski val, vročina, termometer, visoka temperatura | Arso je zaradi velike toplotne obremenitve včeraj za jugozahod države izdal oranžno opozorilo, ki bo veljalo tudi v prihodnjih dneh. | Foto Shutterstock

Arso je zaradi velike toplotne obremenitve včeraj za jugozahod države izdal oranžno opozorilo, ki bo veljalo tudi v prihodnjih dneh.

Foto: Shutterstock

Temperatura, izmerjena na postaji Koper Markovec, je v ponedeljek tudi ob 22. uri vztrajala pri 28 stopinjah Celzija, kar glede na napovedi Agencije RS za okolje (Arso) kaže na absolutni izmerjen slovenski rekord za najvišjo najnižjo dnevno temperaturo.

Arso je namreč v ponedeljek dopoldne dopoldne objavil, da je bilo včerajšnje jutro marsikje najtoplejše v tem poletju. Izstopala je predvsem Primorska, kjer se v noči na ponedeljek zaradi burje ponekod temperatura ni spustila niti pod 25 stopinj Celzija. Najtopleje je bilo na postaji Koper Markovec, kjer se temperatura ni spustila pod 28 stopinj.

Ob tem je Arso na družbenem omrežju Facebook napovedal, da če se do ponedeljkovega večera do 22. ure ne bo shladilo pod to vrednost, bo to tudi absolutni izmerjen slovenski rekord za najvišjo najnižjo dnevno temperaturo.

Kot kažejo objavljene temperature na spletnih straneh Arsa, pa je včeraj ob 22. uri temperatura na postaji Koper Markovec znašala 28 stopinj Celzija.

Izdali so oranžno opozorilo

Arso je sicer zaradi velike toplotne obremenitve včeraj za jugozahod države izdal oranžno opozorilo, ki bo veljalo tudi v prihodnjih dneh.

Vročina bo namreč vztrajala. V torek bodo najvišje dnevne temperature od 28 do 31, na Goriškem do 34 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno in nekoliko bolj vroče. V četrtek in petek se bo vročina še stopnjevala, na nebu pa bo nekaj več koprenaste oblačnosti.

