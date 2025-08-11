Inšpektorat za delo ob novem vročinskem valu, ki je zajel državo, delodajalce opominja, da morajo poskrbeti za ustrezno zaščito delavcev in prilagoditev delovnega procesa. "Visoke temperature lahko pomenijo resno tveganje za zdravje, še posebej za tiste, ki delajo na prostem," so izpostavili.

Delo pri visokih temperaturah lahko povzroči toplotni udar, izčrpanost, dehidracijo, zmanjšano zbranost in druge zdravstvene težave, so v pozivu izpostavili na inšpektoratu. Posebej ogroženi so starejši delavci, nosečnice, kronični bolniki ter vsi, ki opravljajo fizično zahtevna dela. Prvi znaki pregretosti so glavobol, omotica, prekomerno potenje, pospešen utrip in slabost.

Delodajalec je dolžan poskrbeti, da delo na prostem poteka varno in brez nepotrebnega tveganja za zdravje zaposlenih. Med drugim mora omogočiti 15-minutne odmore oz. prekinitve dela najmanj na vsaki od dve uri do tri ure, zagotoviti dostop do zadostnih količin brezplačnih brezalkoholnih pijač, zagotoviti ustrezno zaščito pred vplivi sonca, prilagoditi delovni čas, da se najbolj obremenjujoče naloge opravljajo v hladnejšem delu dneva in omogočiti delo v senci ali hladnejših prostorih, kjer je to mogoče, so spomnili.

"Vročina na delovnem mestu ni le neprijetnost – je resno tveganje, ki zahteva odgovorno ravnanje vseh. Z upoštevanjem preventivnih ukrepov lahko preprečimo zdravstvene zaplete in poskrbimo za varno delo tudi v najbolj vročih dneh," so ponovili.

Zaščita delavcev je obvezna

Ob nedavnem nadzoru dveh večjih gradbišč so inšpektorji zaznali, da koordinatorji za varnost in zdravje pri delu proaktivno opozarjajo delodajalce na pomen dodatnih odmorov, osvežitve in zaščite pred vročino, čeprav to še ni bilo izrecno predpisano. Sprememba pravilnika zdaj tovrstne pristope utemeljuje kot obvezne, so zapisali.

Inšpektorji bodo pri nadzorih dodatno pozornost namenili ali delodajalci spoštujejo določila pravilnika – ne samo glede osnovnih varnostnih zahtev, temveč tudi glede ukrepov za zaščito delavcev pred visokimi temperaturami – tudi v luči vse pogostejših in intenzivnejših vročinskih obremenitev.

Cilj ni kaznovanje delodajalcev, temveč pravočasno prepoznavanje tveganj, odprava pomanjkljivosti ter osveščenost delodajalcev, so sklenili.

Ob novem vročinskem valu so tudi v Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije danes pozivali delodajalce, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja.