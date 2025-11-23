Akrobat umrl pred očmi gledalcev v Globusu smrti #video

V petek zvečer se je v Neaplju zgodila tragična nesreča med predstavo Globus smrti v enem največjih in najstarejših potujočih cirkusov v Evropi. Spodnji videoposnetek je lahko občutljiv.

Trije motoristi so med predstavo v Imperial Royal Circusu krožili znotraj velike kovinske krogle. Predstavo so izvajali v temi, z LED-lučmi pa imeli osvetljene le svoje kostume.

V nekem trenutku se je navdušenje množice spremenilo v grozo, ko je akrobat izgubil nadzor nad svojim motociklom in na kraju umrl. Motor je zdrsnil in 26-letni čilski akrobat se je znašel v sredini kovinske konstrukcije. Druga dva motorista, 43-letni Mehičan in 43-letni Kolumbijec, sta se skušala izogniti trčenju, vendar jima to v tako majhnem prostoru ni uspelo.

Circo, Christian perde la vita nel 'globo della morte': il video della tragedia https://t.co/qfLCMz7Vvj pic.twitter.com/83h4CNuQY2 — Napoli Today (@NapoliToday) November 22, 2025

Šestindvajsetletnik je v nesreči takoj umrl, mehiškega akrobata pa so v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico, še poroča Wanted in Rome. Kolumbijski motorist ni utrpel hujših poškodb.

Policisti še zbirajo in preverjajo videoposnetke gledalcev iz dvorane, pogovarjali pa so se tudi s pričami tega tragičnega dogodka.