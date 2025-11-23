Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Nedelja,
23. 11. 2025,
11.07

Nedelja, 23. 11. 2025, 11.07

Akrobat umrl pred očmi gledalcev v Globusu smrti #video

Na. R.

akrobat, Neapelj, smrt, motorist, predstava, cirkus | Predstava se je končala tragično za enega od akrobatov na motorju. | Foto X/@FrancoScarsell2

Predstava se je končala tragično za enega od akrobatov na motorju.

Foto: X/@FrancoScarsell2

V petek zvečer se je v Neaplju zgodila tragična nesreča med predstavo Globus smrti v enem največjih in najstarejših potujočih cirkusov v Evropi. Spodnji videoposnetek je lahko občutljiv.

Trije motoristi so med predstavo v Imperial Royal Circusu krožili znotraj velike kovinske krogle. Predstavo so izvajali v temi, z LED-lučmi pa imeli osvetljene le svoje kostume. 

V nekem trenutku se je navdušenje množice spremenilo v grozo, ko je akrobat izgubil nadzor nad svojim motociklom in na kraju umrl. Motor je zdrsnil in 26-letni čilski akrobat se je znašel v sredini kovinske konstrukcije. Druga dva motorista, 43-letni Mehičan in 43-letni Kolumbijec, sta se skušala izogniti trčenju, vendar jima to v tako majhnem prostoru ni uspelo. 

Šestindvajsetletnik je v nesreči takoj umrl, mehiškega akrobata pa so v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico, še poroča Wanted in Rome. Kolumbijski motorist ni utrpel hujših poškodb.

Policisti še zbirajo in preverjajo videoposnetke gledalcev iz dvorane, pogovarjali pa so se tudi s pričami tega tragičnega dogodka.

 
