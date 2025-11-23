Težje poškodbe starejše ženske ob pristajanju helikopterja

V Mariboru so policisti in kriminalisti v soboto obravnavali nevsakdanjo nesrečo na heliodromu mariborskega univerzitetnega kliničnega centra. Zaradi vetra ob pristajanju helikopterja je starejša ženska v bližini padla in se hudo poškodovala.

Dogodek so v soboto okoli 12.30 obravnavali policisti Policijske postaje Maribor II in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor.

V času pristajanja helikopterja na heliodromu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor se je po bližnji pešpoti sprehajala starejša ženska.

Zaradi vetra, ki je nastal ob pristajanju helikopterja, je ženska padla in se pri tem hudo poškodovala.

O nesreči so obvestili letalskega inšpektorja, policisti pa bodo po zbranih obvestilih o dogodku podali poročilo na okrožno državno tožilstvo v Mariboru.