Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Četrtek,
11. 12. 2025,
20.20

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
smučarski skoki poškodba kolena poškodba Kasperi Valto

Četrtek, 11. 12. 2025, 20.20

1 ura, 2 minuti

Kasperi Valto mora zaradi poškodbe na prisilni počitek

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
Kasperi Valto | Finski skakalec Kasperi Valto si je težje poškodoval koleno. | Foto Guliverimage

Finski skakalec Kasperi Valto si je težje poškodoval koleno.

Foto: Guliverimage

Finskega smučarskega skakalca Kasperija Valta čaka daljša odsotnost. Dvaindvajsetletnik si je na treningu poškodoval hrustanec v desnem kolenu, zaradi česar ne bo mogel nastopiti na prihajajočih domačih tekmah kontinentalnega pokala v Ruki. Namesto skakalnice ga jutri čaka operacijski poseg, zdravniki pa ocenjujejo, da ga ne bo na tekmovanjih najmanj šest do osem tednov.

Kasperi Valto je sezono začel v svetovnem pokalu, a je v Lillehammerju, Falunu in Ruki obstal v kvalifikacijah. V karieri je točke svetovnega pokala osvojil trikrat: v sezoni 2023/24 je bil 24. v Ruki in 26. sezono pozneje v Garmisch-Partenkirchnu pa je dosegel še 29. mesto na letalnici v Oberstdorfu.

Uspešen nastop na zadnjem svetovnem prvenstvu

Skakalec iz Lahtija je lani dobro nastopil na svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Na posamičnih tekmah je bil 26. in 23., v ekipni konkurenci pa je s Finsko zasedel sedmo mesto tako v moški kot v mešani ekipi.

Zdaj ga je poškodba kolena oddaljila s skakalnic za vsaj od šest do osem tednov, kar pomeni, da so se njegove sanje o moreibtnem nastopu na olimpijskih igrah že razblinile.

THUMB
Sportal Nesrečna Švicarka po grdem padcu in težkih poškodbah takoj na operacijo
Karl Geiger
Sportal Avstrijski as se vrača, nemški pa umika
Mladi upi 2025, Maša Likozar Brankovič
Novice Slovenski zimski šport dobiva novo ime nordijske kombinacije
Robert Hrgota
Sportal Hrgota pred Klingenthalom posegel po menjavi
Nika Prevc
Sportal Nika Prevc občuduje Janjo Garnbret: V oči mi je padlo, kako ...
Stefan Kraft in žena Marisa
Sportal Eden najboljših skakalcev na svetu prvič postal očka #foto
smučarski skoki poškodba kolena poškodba Kasperi Valto
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.