Kasperi Valto mora zaradi poškodbe na prisilni počitek
Finskega smučarskega skakalca Kasperija Valta čaka daljša odsotnost. Dvaindvajsetletnik si je na treningu poškodoval hrustanec v desnem kolenu, zaradi česar ne bo mogel nastopiti na prihajajočih domačih tekmah kontinentalnega pokala v Ruki. Namesto skakalnice ga jutri čaka operacijski poseg, zdravniki pa ocenjujejo, da ga ne bo na tekmovanjih najmanj šest do osem tednov.
Kasperi Valto je sezono začel v svetovnem pokalu, a je v Lillehammerju, Falunu in Ruki obstal v kvalifikacijah. V karieri je točke svetovnega pokala osvojil trikrat: v sezoni 2023/24 je bil 24. v Ruki in 26. sezono pozneje v Garmisch-Partenkirchnu pa je dosegel še 29. mesto na letalnici v Oberstdorfu.
Uspešen nastop na zadnjem svetovnem prvenstvu
Skakalec iz Lahtija je lani dobro nastopil na svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Na posamičnih tekmah je bil 26. in 23., v ekipni konkurenci pa je s Finsko zasedel sedmo mesto tako v moški kot v mešani ekipi.
Zdaj ga je poškodba kolena oddaljila s skakalnic za vsaj od šest do osem tednov, kar pomeni, da so se njegove sanje o moreibtnem nastopu na olimpijskih igrah že razblinile.