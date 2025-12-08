5 oseb, za katere je parfum idealno darilo

Parfum je eno najlepših, najbolj osebnih in najrazkošnejših daril. Tu je 5 oseb, pri katerih boste s takšnim darilom zagotovo zadeli, zraven pa še ideje, katere dišave izbrati zanje.

Koga bo parfum zagotovo razveselil?

Ko poklonimo dišavo, obdarovani osebi s tem damo vedeti, da je za nas posebna. Parfum je namreč zares osebno, pozorno, razkošno in še trajno darilo. Darilo vseh daril, torej! Zbrali smo 5 oseb, ki si za letošnje praznike prav zagotovo zaslužijo prejeti takšno darilo. Za lažje nakupovanje smo dodali še ideje.

1. Super mami ali tašča

Oseba, ki vedno da vse od sebe, da pričara čarobne praznike. Zasluži si vse in še več, zlasti pa razvajanje z izbrano dišavo. Poklonite ji dišavo Calvin Klein – Eternity Intense ali Lacoste – Pour Femme.

Foto: Spar Slovenija d.o.o.

2. Tisti, ki vam pomeni vse

Partnerka oz. partner, ki vašemu življenju daje smisel, si zagotovo zasluži nekaj tako posebnega, kot je vrhunska dišava. Zanjo izberite klasiko, kot je Calvin Klein – Euphoria, zanj pa Hugo Boss – The Scent.

Foto: Spar Slovenija d.o.o.

3. Prijatelj/ica, ki vam je vse leto stal/a ob strani

Življenjske preizkušnje pokažejo, kdo je naš pravi prijatelj. Naj to posebno osebo izbrana dišava vsak dan opomni, kako veliko vam pomeni. Za žensko izberite Moschino – Funny!, za moškega pa Karl Lagerfeld – Pour Homme.

Foto: Spar Slovenija d.o.o.

4. Sestra ali brat, ki vedno posluša in priskoči na pomoč

Sestra in brat sta osebi, s katerima vas veže nevidna, a trdna in pomembna vez. Da jo cenite, pokažite tudi z izbiro razkošnega darila, kot je izbrana dišava. Za sestro bo pravi Dolce & Gabbana – Light Blue, za brata pa Diesel – Only The Brave.

Foto: Spar Slovenija d.o.o.

5. Tisti, ki ima vse

Izbira darila za moškega, ki vam veliko pomeni, a že ima vse, je preprosto nemogoča. No, nič več! Zagotovo še nima dišave, ki ste jo zanj izbrali prav vi. Obdarujte ga z dišavo Chopard – Brilliant Wish ali Hugo Boss – Hugo.

Foto: Spar Slovenija d.o.o.

Foto: Spar Slovenija d.o.o.

