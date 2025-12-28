Oven

Zmedeni ste, saj vas čaka težka odločitev, s katero že dolgo odlašate. Pa vendar bo današnji dan pravi za sprejemanje pomembnih odločitev. Premislite, poglobite se vase in za nasvet povprašajte tudi prijatelja. Pozna vas, zato bo njegov nasvet pravi. Odločitev bo vplivala tako na vas kot na vaše bližnje, zato naj bo pravilna.

Bik

Danes boste zares živčni, kar bo lahko negativno vplivalo na odnose. Previdno, če ste vezani. Ne sklepajte, da lahko celoten scenarij v ljubezni predvidite vnaprej. Prav je, da se prepustite. Če ste imeli slabo izkušnjo v preteklosti, ni nujno, da bo tudi tokrat taka. Ne živite več v sencah preteklosti, naj bo sedanjost optimistična.

Dvojčka

Zdi se, da vam finančne težave še vedno ne omogočajo mirnega spanca. Težava je v tem, da ne znate pravilno vrednotiti financ in da z njimi ne ravnate razumsko. Prav zato se večkrat znajdete na tisti prelomni točki, ki kaže negativen znesek na vašem računu. Pretehtajte, kaj zares potrebujete in česa ne.

Rak

Želeli boste slediti svojim ciljem, toda žal boste že danes naleteli na ovire. Sprijaznite se, da se je potrebno boriti, zato ne vrzite puške v koruzo. Čutili boste, da se znova premikate nazaj. Ohranite svoj optimizem in postavite negativno mišljenje v ozadje. Spodbujajte sami sebe.

Lev

Danes boste razmišljali o preteklosti, s katero je povezana določena oseba. Zdi se vam, da do nje še vedno gojite zelo močna čustva. Res je tako. Za vas prihaja pravi čas, ki bo poln novih začetkov. Samski pričakujte spremembe. Vezani se ob partnerju ne boste počutili izpopolnjene. Potrebujete razgibanost.

Devica

Današnji dan bo idealen za učenje, kreativno pisanje in vse vrste umetniškega izražanja. Imeli boste boljšo mentalno moč kot običajno, kar vam bo pomagalo na prav vseh področjih. Zelo ste sposobni in znate razmišljati, zdaj to samo še uporabite. Vsekakor izkoristite to možnost in vse se bo odlično izteklo.

Tehtnica

Imeli boste težnjo po negativnosti, ker boste obkroženi z ljudmi, ki bodo samo kritizirali druge in iskali napake tudi tam, kjer jih sploh ne bo. Ostati pozitiven je včasih težko, še posebej ko so okoli negativni ljudje. Ne sodelujte, ker bo drugače to vplivalo tudi na druga področja vašega življenja, na družino, prijatelje in zunanje interese.

Škorpijon

Dan vas bo navdušil, da boste nekaj naredili drugače. Vaše želje vas bodo lahko tudi malo zanesle. A čas bo idealen, da to tudi dopustite in uživajte, kolikor boste le lahko. Na katerikoli drug dan bi bilo tako vedenje za vas nedopustno in tudi za druge okoli vas, ampak ne danes. Prepustite se in uživajte v vsem, kar se bo zgodilo.

Strelec

Čakate na nekaj, česar enostavno ne dočakate. Nekdo do vas goji določena čustva, toda vi ga ne opazite. Odprite oči, saj je sreča pred vašim nosom. Če ste v odnosu, je prav, da se zaščitite pred pretiranimi čustvi, saj bi se lahko drugače na koncu opekli prav vi. Samski pa boste morali tvegati.

Kozorog

Ljudje okoli vas bodo še posebej kritični do stvari, ki jih boste počeli. To bo rezultat tega, da ne živite tako, kot bi morali. Več pozornosti namenite tudi željam bližnjih, večkrat jim prisluhnite in tudi oni bodo postali bolj razumevajoči do vaših potreb in dejanj. Vsekakor pa poslušajte tudi svojo intuicijo.

Vodnar

Danes si boste želeli, da bi imeli malo več denarja, saj bi tako bilo vaše življenje lažje in bolj prijetno. A to je le mala iluzija. Pogosto sanjate o tem, kako bi bilo, če bi bili finančno bolj varni. Če bi bile vaše finančne težave izkoreninjene, bi vaše življenje bilo drugačno, a ni nujno, da lažje.

Ribi

Nekdo vas bo navdušil za novo idejo ali nakup nečesa, kar bi vam lahko spremenilo življenje. Vaša pričakovanja bodo visoka, vendar je priporočljivo, da se danes še ne odločite dokončno. V pomoč vam bodo izkušnje z nečim podobnim. Rdeča nit današnjega dne bodo odločitve, ki še niso popolnoma dozorele.