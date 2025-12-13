Brez Slovencev v izločilnih bojih v Davosu

Francoz Lucas Chanavat je bil prvi v kvalifikacijah sprinta v prosti tehniki pred tekmo za svetovni pokal v švicarskem Davosu. Nihče izmed slovenskih predstavnikov se ni prebil v nadaljevanje. Na 41. mestu je končal Miha Šimenc (+7,12), 45. je bil Nejc Štern (+7,48), 47. pa Vili Črv (+7,81).

Edina slovenska predstavnica Anja Mandeljc je za Švedinjo Jonno Sundling, ki je bila najboljša, zaostala 15,57 sekunde in na 54. mestu precej zaostala za nadaljevanjem tekme.

Izločilni boji se bodo začeli ob 16.15.

