Avtorji:
Na. R., STA

Sobota,
13. 12. 2025,
10.44

Osveženo pred

13 minut

Vojna v Ukrajini

Rusija in Ukrajina nadaljujeta medsebojne napade

V novih napadih so bile nove žrtve, uničena so številna stanovanja in infrastruktura.

V novih napadih so bile nove žrtve, uničena so številna stanovanja in infrastruktura.

Foto: Guliverimage

Ukrajina in Rusija sta danes poročali o novih medsebojnih napadih. V ruskih napadih na Doneck so umrli trije ljudje, sedem pa je poškodovanih. V ukrajinskem napadu z droni sta na območju mesta Saratov v Rusiji umrli dve osebi, poročajo tuje agencije.

Poudarki dneva:

10.25 Witkoff na pogovore z Zelenskim in evropskimi voditelji
10.00 Rusija in Ukrajina nadaljujeta z medsebojnimi napadi

10.25 Witkoff na pogovore z Zelenskim in evropskimi voditelji

Posebni odposlanec predsednika ZDA Steve Witkoff bo ta konec tedna odpotoval v Nemčijo, kjer naj bi se v ponedeljek na pogovorih o načrtu za končanje vojne v Ukrajini sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim ter voditelji Nemčije, Francije in Združenega kraljestva, poročajo tuji mediji.

Zelenskega bo v ponedeljek v Berlinu sprejel nemški kancler Friedrich Merz, pogovorom pa se bodo nato pridružili voditelji evropskih držav, pa tudi EU in zveze Nato, je v petek sporočil tiskovni predstavnik nemške vlade Stefan Kornelius.

Pogovorov naj bi se udeležil tudi Witkoff, ki ga bo v Nemčiji spremljal svetovalec in zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner, poroča več ameriških medijev.

Potem ko je Kijev v minulih dneh Washingtonu posredoval predlog mirovnega načrta, ki so ga oblikovali po posvetovanjih z evropskimi voditelji, naj bi na pogovorih poskušali doseči dogovor. Evropa in Ukrajina vztrajata, da želita pred kakršnimkoli dogovorom od ZDA prejeti jasna in trdna varnostna zagotovila v primeru nove ruske agresije.

ZDA na čelu s predsednikom Trumpom pritiskajo, da bi dogovor o mirovnem načrtu dosegli čim prej, Rusija pa vztraja pri svojih zahtevah in poudarja, da mora končni mirovni načrt vključevati varnostna jamstva tudi za Rusijo. Pri tem je za Moskvo med drugim ključno, da Ukrajina ne sme postati članica zveze Nato.

Zelenski je v četrtek sporočil, da so varnostna jamstva eden najpomembnejših elementov za vse nadaljnje korake v pogajanjih. Ob tem je menil, da bi morali Ukrajinci o ozemeljskih vprašanjih odločati na referendumu, kar je Moskva zavrnila.

10.00 Rusija in Ukrajina nadaljujeta medsebojne napade

Ruske sile so v dveh ločenih napadih ubile tri prebivalce regije Doneck, je sporočil predstavnik ukrajinske vojske. V zadnjih 24 urah je bilo sedem ljudi poškodovanih, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

V obsežnih napadih na Odeso je bila poškodovana energetska infrastruktura, poškodbe pa naj bi utrpele tudi štiri osebe.

Ruske oblasti pa so sporočile, da sta v ukrajinskem napadu na mesto Saratov umrli dve osebi.

V napadu je bilo poškodovanih več stanovanj v stanovanjski stavbi, za prizadete prebivalce pa so vzpostavili začasno namestitev, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Rusko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da je ruska zračna obramba ponoči prestregla in uničila 41 ukrajinskih dronov.

V regiji Voronež so ostanki sestreljenega drona zadeli tovarno, ki je morala začasno prekiniti delovanje, so sporočile lokalne oblasti.

