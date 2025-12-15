Objavljen srhljiv posnetek grozljive nesreče na ruskem letališču #video

Ruski kanali na omrežju Telegram so pretekli teden poročali o grozljivi nesreči v vojaški letalski bazi, danes pa so objavili tudi posnetek. Zaradi napake na sistemu za izstrelitev sedežev naj bi umrla tako vojaški pilot kot kopilot.

V kateri vojaški bazi se je zgodila nesreča, ni znano, prav tako ne, za kateri tip letala naj bi šlo. Po predvidevanjih naj bi zatajil sistem za izstrelitev sedežev na letalu, in sicer na vojaškem lovcu Su-34 ali Su-24.

Pilota in kopilota naj bi izstrelilo v strop hangarja, zaradi česar naj bi v trenutku izgubila življenje.