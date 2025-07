V Švici so zaradi visokih temperatur zaprli še drugi reaktor v jedrski elektrarni Beznau, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prvega so zaprli v torek. Podoben ukrep so ta teden sprejeli tudi v francoski jedrski elektrarni Golftech.

Kot so sporočili pri upravljavcu več kot pol stoletja stare jedrske elektrarne Beznau, družbi Axpo, zaprtje jedrskih reaktorjev ni povezano z njuno varnostjo, temveč je posledica okoljskih predpisov.

Upravljavec elektrarne mora namreč upoštevati temperaturo reke Aare, iz katere črpa vodo za hlajenje reaktorjev. To nato vrne nazaj v reko, toplejšo, kot je bila pred črpanjem, navaja dpa.

Če je reka Aare zaradi zunanjih temperatur že dovolj topla, se vanjo ne sme izliti dodatne tople vode. Na ta način skrbijo za varnost živali in rastlin v reki, so pojasnili v družbi Axpo.

Po podatkih švicarske agencije za okolje je temperatura reke južno od jedrske elektrarne znašala 24,6 stopinje Celzija.

Prvi reaktor ugasnili v torek

Prvega od dveh reaktorjev jedrske elektrarne Beznau so zaprli v torek, drugega pa v sredo zvečer. V družbi Axpo so ob tem zagotovili, da bodo v Švici še naprej proizvajali dovolj električne energije za oskrbovanje industrije in gospodinjstev.

Podoben ukrep so ta teden sprejeli tudi pri upravljavcu francoske jedrske elektrarne Golftech, družbi EDF. V začetku tedna so sporočili, da so v nedeljo zaradi predvidenega zvišanja temperature reke Garonne zaprli jedrski reaktor ena, je poročala agencija Reuters.

Družba mora namreč prilagoditi proizvodnjo elektrike, če povprečna dnevna temperatura reke preseže 28 stopinj Celzija.