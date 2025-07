Izreden ukrep sredi peklenskih razmer: Ugasnili so jedrski reaktor

Evropa v primežu nevarnega ekstremnega vremena, padajo junijski rekordi

Vročina divja po vsej Evropi, strokovnjaki opozarjajo o vplivih vročine na zdravje in priporočajo, da ostanemo v zaprtih in klimatiziranih prostorih. Opozorila o visokih temperaturah so bila izdana v Španiji, na Portugalskem, v Italiji, Nemčiji, Združenem kraljestvu, na Hrvaškem in v balkanskih državah.

Temperature po Evropi segajo nad 46 stopinj Celzija, najvišje so zabeležili v osrednji Portugalski, 46,6 stopinje Celzija, kar je tudi absolutni junijski rekord. Zaradi izredne vročine so v Franciji zaprte šole, ponekod divjajo požari, zaradi katerih zapirajo avtoceste in evakuirajo prebivalce, gladine rek drastično upadajo. Medtem pa so v Moskvi v ponedeljek zabeležili najhladnejši junijski dan od začetka meritev. Termometer je pokazal 12,6 stopinje Celzija. Foto: Reuters

V Španiji je bil letošnji junij najbolj vroč v zgodovini meritev, saj so temperature v poprečju znašale 23,6 stopinje Celzija, kar je 0,8 stopinje več od prejšnjega rekorda iz leta 2017, je danes sporočila španska meteorološka agencija Aemet. Ta je pred tem v ponedeljek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila, da so v soboto v Huelvi blizu meje s Portugalsko zabeležili 46 stopinj Celzija. To je rekordno visoka temperatura za junij, ki je višja od prejšnje najvišje zabeležene temperature 45,2 stopnje Celzija junija 1965 v Sevilli. Oba kraja ležita v Andaluziji na jugu države.

Tako kot v drugih državah na jugu Evrope sicer tudi v Španiji že nekaj dni vztraja vročinski val, saj so se temperature v večjem delu države povzpele nad 40 stopinj Celzija. Trajal naj bi do srede.

Foto: Shutterstock Marisol Yglesias Gonzalez, strokovnjakinja WHO za podnebne spremembe in zdravje. Pierre Masselot, statistik na Londonski šoli za higieno in tropsko medicino, napoveduje, da bi lahko med 30. junijem in 3. julijem zabeležili več kot 4.500 dodatnih smrti. Države, ki so po njegovi analizi najbolj ogrožene, so Italija, Hrvaška, Slovenija in Luksemburg. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je evropske države pozvala k hitremu in odločnemu odzivu, saj so takšni vročinski valovi postali predvidljivi – a tudi preprečljivi. "Ni več vprašanje, ali bomo imeli vročinski val, ampak koliko jih bomo doživeli letos in kako dolgo bodo trajali," je opozorila, strokovnjakinja WHO za podnebne spremembe in zdravje., statistik na Londonski šoli za higieno in tropsko medicino, napoveduje, da bi lahko med 30. junijem in 3. julijem zabeležili več kot 4.500 dodatnih smrti. Države, ki so po njegovi analizi najbolj ogrožene, so Italija, Hrvaška, Slovenija in Luksemburg.

V Franciji zaprte šole, zaradi požarov evakuirali prebivalce in zaprli avtoceste

Nekatere evropske države so zabeležile najvišje temperature v juniju od začetka meritev. V 16 francoskih regijah, vključno s Parizom, je bil včeraj razglašen rdeči alarm, v preostalih 68 pa oranžni. V Franciji je bilo zaradi vročinskega vala, ki tam divja že teden dni, delno ali popolnoma zaprtih okoli 200 šol, vrhunec pričakujejo sredi tega tedna.

Medtem je v nedeljo v južnem gorovju Corbières izbruhnilo več požarov, zaradi česar so morali zapreti avtoceste in evakuirati prebivalce.

Visoke temperature so znižale gladino reke Ren, kjer potekajo ključne ladijske poti, kar omejuje količino tovora na ladjah in povečuje stroške prevoza.

Rekordne temperature v Angliji

V Italiji je 21 mest, vključno z Rimom, Milanom in Benetkami, ter otok Sardinija, pod najvišjo stopnjo pripravljenosti. Rekordne temperature so v ponedeljek zabeležili tudi v Združenem kraljestvu. Na londonskem letališču Heathrow so izmerili 33,1, v Wimbledonu pa 32,9 stopinje Celzija. Temperature v Nemčiji bi lahko v torek in sredo dosegle 38 stopinj Celzija.

Brighton, Anglija Foto: Reuters

Tudi Turčija se bori s požari, evakuirali so 50 tisoč ljudi. Temperature v Grčiji že nekaj dni dosegajo skoraj 40 stopinj Clezija, rekorde pa podirajo tudi v Srbiji, Bosni in Makedoniji. Prejšnji četrtek je bila v Sarajevu zabeležena rekordna temperatura 38,8 stopinje Celzija.

V Sloveniji najvišja junijska temperatura v zgodovini

V soboto smo tudi v Sloveniji izmerili najvišjo junijsko temperaturo v zgodovini.

Vročinski valovi postajajo vse pogostejši zaradi podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek, ugotavlja Medvladni panel ZN za podnebne spremembe. Ekstremno visoke temperature se bodo pojavljale vse pogosteje in bodo intenzivnejše, še opozarjajo znanstveniki.

Moskva je 30. junija zabeležila najhladnejši dan

Medtem ko se Evropa bori z ekstremno vročino, je Moskva 30. junija zabeležila najhladnejši dan od začetka beleženja podatkov.

"Moskva je danes podrla rekord: 30. junija še nikoli ni bilo tako mrzlo. V naši prestolnici je bil zadnji dan junija najhladnejši v zgodovini glavne meteorološke postaje. Ob 15. uri po moskovskem času je termometer kazal le plus 12,6 stopinje Celzija. S tem sta bila podrta prejšnja rekorda iz let 1962 in 1976, ko so 30. junija zabeležili 14 oziroma 14,7 stopinje Celzija," je na Telegramu zapisal Jevgenij Tiškovec iz meteorološkega centra Fobos.

Na Japonskem zabeležili najbolj vroč junij doslej



Tudi na Japonskem so junija izmerili najvišjo povprečno temperaturo od začetka meritev, je danes sporočila tamkajšnja meteorološka agencija. Ob tem so tudi za julij napovedali hudo vročino. Japonska meteorološka agencija višine temperaturnega rekorda sicer ni navedla, so pa zapisali, da je bila povprečna temperatura junija zaradi visokega zračnega tlaka 2,34 stopinje Celzija višja od običajne.

Manhattan, New York, ZDA Foto: Reuters