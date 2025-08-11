Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
18.57

Osveženo pred
1 ura, 17 minut
Avtorji:
M. T., STA

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
18.57

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Gibanju Svoboda narasla podpora

1 ura, 17 minut

Gibanju Svoboda narasla podpora

Gibanje Svoboda | Logotip stranke Gibanje Svoboda. | Foto STA

Logotip stranke Gibanje Svoboda.

Foto: STA

Avgustovska anketa inštituta Mediana za Delo kaže, da bi z 21,8 odstotka podpore zmago na volitvah slavila SDS, ki bi jo julija volilo 22,3 odstotka volivcev. Na drugem mestu je Gibanje Svoboda, ki ji je podpora zrasla z julijskih 14,2 odstotka na 18 odstotkov. Tako je bila ta mesec edina od parlamentarnih strank z boljšim rezultatom.

Na tretjem mestu je stranka SD s 6,3 odstotka podpore (julija 7,8 odstotka podpore). Sledita zunajparlamentarni stranki Resni.ca s 4,2 odstotka (julija 5,1 odstotka) in Demokrati s 3,9 odstotka (julija 4,9 odstotka) ter parlamentarni NSi s 3,8 odstotka (julija 3,9 odstotka) in Levica s 3,6 odstotka (julija 3,8 odstotka).

Piratsko stranko bi izbralo 3,5 odstotka volivcev, Vesno 2,4 odstotka, SNS 2,3 odstotka in SLS 1,4 odstotka. Neopredeljenih je 17,1 odstotka vprašanih (julija 20,7 odstotka). Katero drugo stranko bi volilo 2,5 odstotka vprašanih, nobene osem odstotkov, 0,5 odstotka jih ni želelo odgovoriti, 0,7 odstotka bi jih oddalo prazno glasovnico.

Vlada izboljšala povprečno oceno dela, a skoraj polovica vprašanih ga še vedno ocenjuje negativno

Delo vlade je negativno ali zelo negativno ocenilo 48,5 odstotka vprašanih, pozitivno ali zelo pozitivno pa 23,3 odstotka. Kot srednje ga je ocenilo 25,4 odstotka. Vlada je tako izboljšala povprečno oceno dela z julijskih 2,45 na 2,54.

Delo DZ je medtem kot negativno ali zelo negativno ocenilo 45,4 odstotka vprašanih, kot pozitivno ali zelo pozitivno 18,9 odstotka, kot srednje pa 29,3 odstotka. Povprečna ocena dela DZ se je z julijskih 2,60 znižala na 2,54.

Predsednica še vedno najbolj priljubljena

Na barometru priljubljenosti je na prvem mestu predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledi pa predsednik SD in gospodarski minister Matjaž Han. Sledijo predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, predsednik Demokratov Anže Logar in vodja poslanske skupine SD Jani Prednik.

Pozicijo si je na lestvici najbolj popravila koordinatorica Levice Asta Vrečko, ki je tokrat pristala na 11. mestu. Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob je na 14. mestu, predsednik SDS Janez Janša, ki mu je podpora ta mesec najbolj padla, pa je na 18. mestu. Predsednik NSi Matej Tonin je na 19. mestu.

Inštitut za raziskovanje trga in medijev, Mediana je raziskavo za Delo izvedel med 4. avgustom in 7. avgustom na vzorcu 712 ljudi.

