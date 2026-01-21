Prvak SDS Janez Janša je danes izrazil podporo skupni listi NSi, SLS in Lotričevega Fokusa. Kot je zapisal na X, je za alternativo aktualni vladi potrebna močna večina največ dveh strank. Pri tem je torej, kot kaže, iz tega nabora izločil Demokrate Anžeta Logarja, s katerim se je na X zapletel v besedni spopad glede sklica seje DZ o integriteti.

Predsedniki strank NSi Jernej Vrtovec, SLS Tina Bregant in Fokus Marko Lotrič so danes podpisali sporazum o sodelovanju na državnozborskih volitvah, s čimer so tudi uradno potrdili, da bodo na njih stranke nastopile s skupno listo kandidatov.

Obregnil se je ob Logarjeve Demokrate

Podporo takšnemu sodelovanju je danes posredno izrazil tudi predsednik največje opozicijske stranke Janša. V enem izmed zapisov na družbenem omrežju X je navedel, da je "edina alternativa zdajšnjega norčevanja iz slovenskega človeka in vaših žepov" glas za SDS. Kdor ima s tem težave, pa lahko po Janševih navedbah glasuje za skupno listo omenjenega trojčka, saj da potrebujejo močno večino največ dveh strank. "Vse ostalo je zabloda in nadaljevanje zdajšnjega močvirjenja," je sklenil prvak SDS, ob tem pa se je obregnil ob Logarjeve Demokrate. O teh je namreč v istem zapisu navedel, da brez njih ne bo leve vlade.

Hkrati je spomnil na Logarjeve besede, da bodo Demokrati v primeru zmage SDS na volitvah storili vse, da se sestavi koalicija z največjo stranko na levi strani. V primeru zmage "tretjega stebra", ki ga želi predstavljati Logar, pa da bo njihov sogovornik nekdo z leve strani. Logar je tudi v torkovih Odmevih na Televiziji Slovenija zatrdil, da Demokrati vztrajajo pri raznobarvni koaliciji. "To je naša podstat. To je naša pika. Dokončna pika," je dejal. V nasprotnem primeru se bo namreč država vrtela v krogu in bomo gledali ponavljanje enega in istega scenarija, ki se na eni strani konča s kolesarjenjem, na drugi strani pa z razgradnjo gospodarske situacije v Sloveniji, je dodal.

"Komu tu kaj ni jasno? Če želite v naslednji vladi še naprej Svobodnjake, volite Demokrate Anžeta Logarja," iz tega sklepa Janša.

Podpredsednik Svobode Matej Arčon pa je danes dejal, da je treba najprej počakati na rezultate volitev, ko bo znano, kakšna bo nova sestava parlamenta in ali bo "nova koalicija mavrična ali ne". Poudaril je še, da so sami že večkrat jasno povedali, s kom ne bodo šli v koalicijo. Logar pa se v javnih izjavah "do zdaj še ni distanciral od po mojem mnenju še vedno njegovega šefa in vodje Janeza Janše", je pristavil Arčon v Mariboru ob robu dogodka ob zaključku priprave strategije regionalnega razvoja Slovenije 2026-2050.

Besedni spopad med Janšo in Logarjem

Omenjeni zapis sicer sledi besednemu spopadu med Janšo in Logarjem, ki se je na X razplamtel v zadnjih dneh, po predlogu poslancev iz vrst Demokratov za sklic izredne seje DZ o vprašanjih sistemske korupcije v državi, stanju pravne države in integriteti najvišjih predstavnikov oblasti. Predlog so v podpis poslali tudi drugim poslanskim skupinam.

Kot je Logar v torek sporočil na X, so od SDS, katere dolgoletni član je bil tudi sam, prejeli odgovor, da bodo podpise prispevali, če lahko dodajo tudi točko o podpisu pogodb, ki jih podpišejo kandidati na volitvah v DZ. S tem so ciljali na Logarjev podpis pogodbe, s katero se je zavezal, da bo v primeru izstopa iz stranke ali njene poslanske skupine tudi vrnil poslanski mandat.

Logar je tak odziv označil kot pričakovan in "SDS-ovski", izjavo pa za neustavno. V pogovoru za Odmeve je dejal tudi, da gre za neumnost SDS, ki podporo predlagani razpravi pogojuje z osebnimi zamerami iz preteklosti, kar ni državotvorno. Na X pa je SDS očital še politični cinizem, zaradi katerega je stranka "večino časa v opoziciji, čeprav bi morala biti glede na odstotke večinoma v vladi". Takšen način bo po njegovem mnenju tudi na prihajajočih volitvah vodil v dodatna štiri leta opozicije za SDS.

Janša je medtem spomnil, da je bil prav Logar predsednik sveta stranke SDS, torej organa, ki je podpis omenjene izjave določil kot pogoj za kandidaturo na listi SDS. "In zdaj bi on o integriteti in korupciji," je še zapisal Janša.

V ta besedni spopad so se sicer vmes vključili tudi drugi predstavniki obeh strank, med drugim podpredsednica Demokratov Eva Irgl, ki je ponovno objavila Logarjev zapis in izpostavila del o političnem cinizmu, ter poslanca SDS Zvone Černač in Žan Mahnič, ki sta med drugim menila, da ni razlike med Logarjem in nekom, ki je pred volitvami napovedal, da bo v primeru ugotovljenih kršitev integritete odstopil, nato pa tega ne stori. Opazka najbrž leti na predsednika vlade Roberta Goloba, pri katerem je KPK ugotovila kršitev integritete, Golob pa je že napovedal, da bo ugotovitve izpodbijal.