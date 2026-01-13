"Pred nekaj dnevi si se spet spravil na ljudi, ki poskušajo samo drug drugemu pomagati. Na ljudi, ki delajo humanitarne stvari, pomagajo otrokom in poskušajo spreminjati družbo. Spravil si se na nevladne organizacije in rekel, da bi jih večino v resnici kar ukinil. No, zdaj si priznal, da bi ukinil tiste, ki so te kdaj kritizirale in ti niso všeč. Zaradi tega, ker v resnici ti ne verjameš v svobodo govora. Verjameš v enoumje," je v videu na družbenih omrežjih prvaku SDS Janezu Janši očitala predstavnica Inštituta 8. marec Nika Kovač, potem ko je Janša na pogovornem večeru v Mengšu med drugim napovedal, da bi po morebitni vrnitvi na oblast nevladnikom "zaprl pipice" oziroma ukinil financiranje nekaterih organizacij.

V nadaljevanju je Nika Kovač poudarila, da Janševe izjave po njenem mnenju ne ciljajo zgolj na politično izpostavljene pobude, temveč na širši krog organizacij in posameznikov, ki v družbi opravljajo delo v javnem interesu. Med njimi je izrecno omenila humanitarne organizacije, ljudi, ki pomagajo otrokom, ter tiste, ki se zavzemajo za družbene spremembe.

Po njenem mnenju gre za zavestno poenostavljanje, s katerim se raznoliki nevladni sektor reducira na politično oznako, namenjeno diskreditaciji vseh, ki oblasti niso po volji.

Spomin na pritiske pred volitvami

Kovač se je v videu dotaknila tudi dogajanja pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami, ko se je Inštitut 8. marec znašel v postopkih, ki so se kasneje izkazali za nezakonite. To je navedla kot primer, da pritiski na organizacije, ki so kritične do Janševe politike, niso nov pojav, temveč del širšega vzorca ravnanja do civilne družbe. Po njenem mnenju takšne izkušnje dodatno potrjujejo, da napovedi o zapiranju financiranja niso zgolj retorične, temveč pomenijo realno grožnjo delovanju določenih organizacij.

Nika Kovač Janši: Nisi neumen

V nadaljevanju je poudarila, da Inštitut 8. marec ne prejema davkoplačevalskega denarja, in Janši očitala, da to dobro ve. Ob tem ga je pozvala, naj javnosti pojasni financiranje političnih struktur okoli svoje stranke in razkrije finančne tokove iz Madžarske, ki po njenih besedah že leta poganjajo strankarski aparat SDS.

"Glede na to, da si v svojem zapisu priznal, da ne bi jemal sredstev prostovoljnim gasilcem ali Rdečemu križu – kar je pomembno in prav in sem vesela, da jim želiš namenjati sredstva –, je prav, da hkrati priznaš, da Inštitut 8. marec ne prejema davkoplačevalskega denarja. Janez Janša, nisi neumen in to lahko širiš z nekim jasnim ciljem, a to je zelo preverljivo in bi bilo morda fino, da s tem nehaš," je dejala Nika Kovač.

Hkrati je opozorila na Janševo izjavo, da financiranja ne bi jemal prostovoljnim gasilcem in humanitarnim organizacijam, kot sta Rdeči križ in Karitas. Po njenem mnenju to kaže, da ne gre za splošno razpravo o nevladnih organizacijah, temveč za selektivno odločanje, kdo je ideološko sprejemljiv in kdo ne.

Nevladne organizacije kot merilo politične sprejemljivosti

Razprava, ki jo je sprožila Janševa izjava in zaostrila Nika Kovač z video odzivom, tako presega vprašanje posameznih organizacij. V ospredje postavlja temeljno dilemo: ali politika nevladne organizacije razume kot del demokratičnega prostora ali kot legitimno tarčo, kadar postanejo kritične. Vprašanje ni več zgolj, kako se financira nevladni sektor, temveč kdo ima v političnem prostoru pravico do glasu – in pod kakšnimi pogoji.