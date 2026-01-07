Je v dobaviteljsko mafijo res vpleten Brecelj ali Janez Janša?

Potem ko je prvak SDS Janez Janša na družbenih omrežjih delil zapis komentatorja Mirana Videtiča, v katerem trdi, da je kirurg Erik Brecelj del dobaviteljske mafije, čeprav je ta večkrat opozarjal na sporne posle Onkološkega inštituta, Reporter poroča, da se je prav Janša pogosto pojavljal v družbi dobavitelja Andreja Marčiča, z njim pa tudi počitnikoval.

Miran Videtič, stalni komentator v oddaji Ura resnice, ki jo predvajajo na portalu Info360 (ta je v lasti ajdovskega podjetnika Aleša Štrancarja), je na družbenem omrežju Facebook objavil zapis, v katerem je onkologa Erika Breclja obtožil, da sodeluje z dobaviteljsko mafijo. "Dajmo zelo jasno povedat ... Vrsto let gre za 'prijazni medijski obraz' dobaviteljske mafije. Se tega zaveda ali ne, to gre na njegovo dušo," je zapisal, njegovo objavo pa je z delitvijo podprl tudi Janez Janša.

Janša počitnikoval z Marčičem

Da Videtič obtožb proti Breclju ni podkrepil z dokazi, kar prvaka SDS ni zmotilo, pišejo na portalu Reporter, kjer dodajajo, da bi se o tem, kdo je in kdo ni del dobaviteljske mafije, dalo razpravljati. Spomnili so, da je Brecelj, ki je že vrsto leto zaposlen na Onkološkem inštitutu, večkrat javno opozarjal na sporne posle ustanove, zaradi česar je imel tudi težave z vodstvom, medtem ko se je Janša pogosto pojavljal v družbi njihovega dobavitelja Andreja Marčiča. Skupaj sta igrala golf, se družila na njegovi jahti in domačih zabavah, Janšev sin Žan pa je bil več let zaposlen v Marčičevem podjetju Marand Inženiring.

Omenjeno podjetje je od leta 2003 do zaprtja leta 2019 od Onkološkega inštituta za svoje storitve prejelo tudi največ proračunskega denarja, glede na podatke Erarja 17,5 milijona evrov.

Spomnili so še, da so leta 2019 pri opravljenih storitvah Onkološkega inštituta ugotovili številne nepravilnosti, med drugim, da so storitve podjetja Maranda preplačevali tudi do stokrat. Poročilo je za inštitut pripravil informatik Sandi Ogrizek, s katerim so kmalu za tem pogodbo prekinili, saj da ni bila sklenjena na podlagi javnega razpisa. Hkrati je takratni predsednik komisije za nadzor javnih financ Anže Logar poslancu Jožetu Lenartu iz vrst LMŠ očital koruptivno ravnanje, saj je Ogrizka priporočil Onkološkemu inštitutu.