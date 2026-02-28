Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., STA

Sobota,
28. 2. 2026,
18.34

Osveženo pred

29 minut

atletika državno prvenstvo Novo mesto Tina Šutej Žan Rudolf

Sobota, 28. 2. 2026, 18.34

29 minut

Atletika, državno prvenstvo, Novo mesto

V Novem mestu rekorden tek Žana Rudolfa

Avtorji:
S. K., STA

Žan Rudolf | Žan Rudolf je nov slovenski rekorder v teku na 1.500 metrov v dvorani. | Foto Atletska Zveza Slovenije

Žan Rudolf je nov slovenski rekorder v teku na 1.500 metrov v dvorani.

Foto: Atletska Zveza Slovenije

Tina Šutej iz celjskega Kladivarja je prvi dan dvoranskega državnega prvenstva v atletiki v Novem mestu v skoku s palico zmagala s 4,66 metra pred Brazilko Juliano De Menis Campos (4,61 m), ki je nastopila izven konkurence. Na 1500 m je Žan Rudolf (Žak Ljubljana) zmagal s časom 3:39,44 in postavil nov slovenski državni rekord na kratkih tekališčih.

Žan Rudolf  je nov dvoranski rekorder, hitreje od prejšnjega rekorda pa je danes v Novem mestu tekel tudi drugouvrščeni Rok Markelj (Triglav, 3:40,24). Rudolf se je povsem približal tudi absolutnem državnemu rekordu 3:39,29, ki ga je Aleš Tomič tekel leta 2002 v Zagrebu.

Zala Istenič (Žak Ljubljana) je na 60 m tekla 7,18 sekunde in ob novi potrditvi norme za dvoransko svetovno prvenstvo na Poljskem le za stotinko zaostala za slovenskim rekordom jamajške atletske legende Merlene Ottey iz leta 2003.

Anej Čurin Prapotnik (Ptuj) je na 60 m s 6,64 sekunde znova potrdil dobro formo pred SP. Lovro Mesec Košir (Žak) je na 400 m naslov osvojil z osebnim rekordom 46,50.

Izidi, prvi dan:

Moški:
- 60 m:
1. Anej Čurin Prapotnik (Ptu)         6,64
2. Jernej Gumilar (Žak)               6,68
3. Andrej Skočir (Žak)                6,72

- 400 m:
1. Lovro Mesec Košir (Žak)            46,50
2. Maj Janža (Žak)                    47,61
3. Matjaž Brežnjak (Žak)              49,44

- 1500 m:
1. Žan Rudolf (Žak)                   3:39,44 - slovenski dvoranski rekord
2. Rok Markelj (Tri)                  3:40,24
3. Anže Svit Požgaj (Svn)             3:53,35

- višina:
1. Lovro Zorc (Oli)                   1,96
2. David Jakob Lambergar (Oli)        1,92
3. Kristjan Axel Grčar (Žak)          1,85

- daljina:
1. Dino Subašić (Vel)                 7,37
2. Matic Modrijančič (ASB)            7,27
3. Klemen Modrijančič (ASB)           7,11

Ženske:
- 60 m:
1. Zala Istenič (Žak)                 7,18
2. Lucija Potnik (Rad)                7,35
3. Nika Jenko (Vel)                   7,46

- 400 m:
1. Karolina Zbičajnik (PMb)           54,14
2. Ajda Kaučič (PMb)                  54,51
3. Hana Grobovšek (Kra)               55,09

- 1500 m:
1. Loti Rotar (Slv)                   4:29,92
2. Nela Rozman (Kla)                  4:38,96
3. Tjaša Maradin (Tri)                4:43,04

- palica:
1. Tina Šutej (Kla)                   4,66
2. Vita Benedetič (Gor)               4,01
3. Katarina Sadek (Slv)               3,61

izven konkurence:
Juliana De Menis Campos (Bra)         4,61

- daljina:
1. Maja Bedrač (Ptu)                  6,17
2. Manca Starašinič (Žak)             5,90
3. Nika Jordan Cujnik (DTo)           5,89

Mešano:
- 4x400 m:
1. Poljane Maribor                    3:27,70
2. Štajerska Maribor                  3:40,63
3. Krka Novo mesto                    3:55,89

