Pirc Musar nad dejanji Roberta Šumija: To je neprimerno

Predsednica države Nataša Pirc Musar udeležbo šefa KPK Roberta Šumija na predvolilnih dogodkih v organizaciji strank ocenjuje kot neprimerno, piše Reporter. Kot poroča omenjeni medij, se je Šumi pojavil na predvolilnem dogodku stranke SD in stranke Demokrati Anžeta Logarja.

Novinarji Reporterja so predsednico republike Natašo Pirc Musar povprašali, kako ocenjuje udeležbo predsednika KPK Roberta Šumija na predvolilnih dogodkih stranke SD in Demokrati Anžeta Logarja. Gre namreč za organ, ki bi moral biti nepristranski in se izogibati povezavam s strankarsko politiko.

"Predsednica republike udeležbo gospoda Roberta Šumija na predvolilnih dogodkih v organizaciji katerihkoli političnih strank ocenjuje kot neprimerno, saj gre za še vedno aktualnega predsednika KPK, ki je neodvisna državna institucija. Tako morajo delovati tudi njeni vodilni funkcionarji," so iz predsedničinega kabineta odgovorili novinarjem Reporterja.

Kot še navajajo, je Šumi v torek sodeloval na javni tribuni stranke Demokrati na temo boja proti korupciji, teden dni prej pa na okrogli mizi stranke SD, kjer so razpravljali o ključnih vprašanjih o stanju integritete, odgovornosti institucij in posameznikov pri preprečevanju korupcije.