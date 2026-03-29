V živo: Antonelli spet zapravil štart, povsem premešan vrstni red!

Ob 7.10 je na sporedu tretja letošnja dirka prvenstva formule 1. Na sloviti osmici v Suzuki drugo zaporedno zmago, svojo šele drugo v kraljici avtomotošporta, skuša doseči 19-letni Kimi Antonelli. Glede na uvodni dve dirki je George Russell v drugem Mercedesu njegov edini pravi izzivalec za zmago, a iz garaže Ferrarijeve in McLarnove ekipe so sporočili, da ni predaje. Dogajanje na Sportalu spremljamo v živo.

9. krog: 1. Piastri, 2. Russell +0,9, 3. Leclerc +3,0, 4. Norris, 5. Antnelli, 6. Hamilton, 7. Gasly, 8. Verstappen, 9. Ocon, 10. Lindblad



7. krog: Antonelli še kar ne more mimo Norrisa, Russell se je že povsem približal vodilnemu Piastriju.



5. krog: 1. Piastri, 2. Russell +1,3, 3. Leclerc +2,8, 4. Norris, 5. Antonelli, 6. Hamilton, 7. Gasly, 8. Lindblad, 9. Verstappen, 10. Ocon, 11. Hadjar



4. krog: V prvem zavoju Russell prehiteva Leclerca, Antonelli je že tik za Norrisom. Mercedesa po slabem štartu zdaj letita.



2. krog: Antonelli je za peto mesto prehitel Hamiltona, Russell pa Norrisa za tretje. Hadjar je izgubil dve mesti.



1. krog: 1. Piastri, 2. Leclerc, 3. Norris, 4. Russell, 5. Hamilton, 6. Antonelli, 7. Gasly, 8. Hadjar, 9. Lindblad, 10. Verstappen



Štart! Znova slab štart Mercedesa, še posebej Antonellija. Piastri na prvo mesto, Leclerc v prvi zavoj na drugem, Russell je tretji.



Krog za ogrevanje. Vsi najboljši začenjajo na enakih, rumenih gumah. Prvič letos bo štartalo vseh 22 dirkačev.



Štartna vrsta (53 krogov): 1. Antonelli, 2. Russell, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Norris, 6. Hamilton, 7. Gasly, 8. Hadjar, 9. Bortoleto, 10. Lindblad, 11. Verstappen



Krog za ogrevanje se bo začel ob 7.10, saj poteka popravilo ene od varnostnih ograj, ki so jo poškodovali na eni od spremljajočih dirk.

Najboljši trije na sobotnih kvalifikacijah. Kimi Antonelli je drugič na prvem štartnem položaju. Foto: Reuters

Oscar Piastri je v Suzuki precej hitrejši od ekipnega kolega in aktualnega svetovnega prvaka Landa Norrisa. Foto: Reuters Na veliki nagradi Japonske sta si prvo štartno vrsto priborila voznika ekipe Mercedes, a smo že na prvih letos videli, da je Ferrari na štartu, pa tudi na sami dirki precej bolj konkurenčen kot na kvalifikacijah. Na sloviti osmimi v Suzuki za razliko od Šanghaja precej bolje kaže tudi McLarnu. Oscar Piastri, ki je na tretjem štartnem mestu, letos ni odpeljal še niti enega kroga. "Lepo je, da smo precej bližje Mercedesu. Upam, da bo tako tudi na dirki," je po kvalifikacijah izpostavil avstralski dirkač. "Dirkalnika na teh treh dirkah nismo spreminjali. Morda nam bolj ustreza ta steza ali pa smo bolje izkoristili pogonski sklop."

Charles Leclerc upa, a na verjame, da bi res lahko ogrozil Mercedesov dvojec. Lewis Hamilton na treningih in kvalifikacijah ni bil tako hiter kot v Šanghaju. Foto: Reuters "Pravzaprav sem v tistem zavoju nekaj pridobil, tako da je bilo dobro, da sem imel tisti trenutek. Pritiskal sem do limita. To je bil kar dober krog," je po kvalifikacijah povedal Charles Leclerc (Ferrari), ki je odpeljal četrti čas in bil že na prvi pogled na meji. V zavoju Žlica mu je odneslo zadek dirkalnika, a ga je lepo ujel. "Z dobrim štartom jih lahko postavimo pod pritisk. A mislim, da se bosta v določenem trenutku dirke vseeno odpeljala, kot sta se na prvih dveh dirkah. Enostavno imata tolikšno prednost v hitrosti," Leclerc dvomi, da lahko ogrozi Mercedesov dvojec, pa čeprav ju lahko na štartu prehiti, saj je Ferrari na speljevanju precej boljši.

Ferrarijeva ekipa nima zmage v Suzuki že vse od leta 2004, torej od odboja svoje premoči z Michaelom Schumacherjem. McLaren je v Suzuki nazadnje zmagal leta 2011 (Jenson Button), Mercedes pa v sezoni 2019 (Valtteri Bottas). Zadnja štiri leta je v Suzuki kraljeval štirikratni prvak Max Verstappen (Red Bull), ki je bil po 11. mestu na sobotnih kvalifikacijah precej obupan in se je spraševal o svoji prihodnosti v formuli 1.