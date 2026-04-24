Turčija se prihodnje leto vrača na koledar dirk F1

Velika nagrada Turčije se bo po šestletnem premoru leta 2027 vrnila na koledar svetovnega prvenstva formule 1. Novico je danes sporočil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in navedel, da bo Istanbul del koledarja ostal pet let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dirkališče na azijski strani največjega turškega mesta je dirke že gostilo med letoma 2005 in 2011, v sezonah 2020 in 2021 je Istanbul Park med pandemijo covida-19 vskočil kot nadomestno dirkališče.

Ob robu te priložnosti je turški predsednik Erdogan danes pripravil slovesnost, na kateri je po ulicah Istanbula vozil bolid F1. Ta se je na pot podal od pristanišča Galataport do predsedniške palače, navaja AFP.

Prisotna sta bila tudi izvršni direktor F1 Stefano Domenicali in predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) Mohamed Ben Sulajem. F1 sicer uradno novice še ni potrdila, a naj bi Turčija na koledarju F1 ostala najmanj pet let.

"Vrnitev velike nagrade Turčije na koledar F1 je zmaga turške strasti in vere v šport. Dirke F1, ki se bodo v Istanbul Parku odvijale najmanj pet let, bodo okrepile vodilni položaj Istanbula v svetu in mu pokazale, da je naša država varno zatočišče v regiji," je dejal Erdogan.

