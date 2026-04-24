Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Natisni članek

Natisni članek
VN Turčije Formula 1

Petek, 24. 4. 2026, 13.06

50 minut

Turčija se prihodnje leto vrača na koledar dirk F1

Avtor:
STA

F1 VN Turčije Istanbul | Velika nagrada Turčije se bo po šestletnem premoru leta 2027 vrnila na koledar svetovnega prvenstva formule 1. | Foto Reuters

Velika nagrada Turčije se bo po šestletnem premoru leta 2027 vrnila na koledar svetovnega prvenstva formule 1.

Velika nagrada Turčije se bo po šestletnem premoru leta 2027 vrnila na koledar svetovnega prvenstva formule 1. Novico je danes sporočil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in navedel, da bo Istanbul del koledarja ostal pet let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dirkališče na azijski strani največjega turškega mesta je dirke že gostilo med letoma 2005 in 2011, v sezonah 2020 in 2021 je Istanbul Park med pandemijo covida-19 vskočil kot nadomestno dirkališče.

Ob robu te priložnosti je turški predsednik Erdogan danes pripravil slovesnost, na kateri je po ulicah Istanbula vozil bolid F1. Ta se je na pot podal od pristanišča Galataport do predsedniške palače, navaja AFP.

Prisotna sta bila tudi izvršni direktor F1 Stefano Domenicali in predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) Mohamed Ben Sulajem. F1 sicer uradno novice še ni potrdila, a naj bi Turčija na koledarju F1 ostala najmanj pet let.

"Vrnitev velike nagrade Turčije na koledar F1 je zmaga turške strasti in vere v šport. Dirke F1, ki se bodo v Istanbul Parku odvijale najmanj pet let, bodo okrepile vodilni položaj Istanbula v svetu in mu pokazale, da je naša država varno zatočišče v regiji," je dejal Erdogan.

Preberite še:

Šanghaj štart Lewis Hamilton Charles Leclerc Kimi Antonelli
Sportal F1 po premoru s prilagoditvijo pravil in daljšim prvim treningom
VN Turčije Formula 1
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.