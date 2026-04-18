Smrtna žrtev na Nürburgringu, sožalje izrekel tudi Verstappen

V kvalifikacijah za avtomobilistično dirko serije NLS na Nürburgringu je danes v hudi nesreči in po trčenju sedmih dirkalnikov življenje izgubil 66-letni finski dirkač, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na dirki sodeluje tudi nekdanji svetovni prvak formule 1 Max Verstappen, ki pa ga ob nesreči ni bilo na stezi.

Nesreča se je zgodila med kvalifikacijami za eno od štiriurnih dirk sezone NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie oziroma vzdržljivostne dirke na Nürburgringu). Vanjo je bilo vpletenih sedem dirkalnikov, ko so Finca Juho Miettinena potegnili iz razbitin, mu reševalci niso mogli več pomagati. Preostalih šest so prepeljali v okoliške bolnišnice, nihče ni v življenjski nevarnosti.

Na dirki sodeluje tudi Verstappen, ki se pripravlja na glavno dirko te serije, 24-urno preizkušnjo na Nürburgringu, ki bo na sporedu sredi maja.

Danes ga v trenutku nesreče ni bilo na stezi, kot tudi ne drugega člana njegove ekipe Lucasa Auerja. Po nesreči se je Nizozemec odzval z zapisom na družbenih omrežjih.

Foto: Instagram

"Motošport je nekaj, kar imamo vsi radi. A takšni trenutki nas spomnijo, da je lahko tudi zelo nevaren. Sožalje Juhovi družini in vsem, ki so ga imeli radi," je zapisal štirikratni svetovni prvak.

Kot poroča dpa, še ni znano, zakaj je prišlo do tragične nesreče.

Dirka ta konec tedna je ena od pripravljalnih dirk za slovito 24-urno preizkušnjo, ki ima vzdevek severni pekel. Letos se je projekta lotil tudi Verstappen, ki v tem avtomobilističnem razredu nastopa z dirkalnikom znamke Mercedes.

Dirkač Red Bulla v formuli 1 je licenco za to tekmovanje pridobil že lani, letos pa je marca tudi že zmagal na eni od štiriurnih dirk, podobni, kot poteka ta teden.