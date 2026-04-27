Koliko lahko prihrani slovensko gospodinjstvo s sončno elektrarno in baterijo?

Podatki z evropskih energetskih borz (EEX) in analize kažejo, da se pričakovane cene elektrike za prihodnja leta gibljejo bistveno višje kot pred energetsko krizo. To pomeni, da trg ne pričakuje vrnitve na nizke cene iz preteklosti. Za gospodinjstva to pomeni, da bodo stroški elektrike dolgoročno ostali visoki ali celo še višji.

Cene električne energije so v zadnjih letih močno nihale, vendar dolgoročni trend ostaja jasen – elektrika se stabilizira na višjih ravneh kot v preteklosti.

Koliko lahko danes prihranite?

Pri pravilno zasnovani sončni elektrarni, ki vključuje tudi baterijo in pametni razsmernik, lahko gospodinjstvo danes prihrani:

od 1.000 do 1.500 € letno ,

, v nekaterih primerih tudi več.

Ključ do teh prihrankov je predvsem:

visoka lastna poraba,

shranjevanje energije v bateriji,

zmanjšanje nakupa elektrike v času najvišjih cen.

Zakaj bodo prihranki v prihodnje še večji?

Pri sončnih elektrarnah velja preprosto pravilo:

višja ko je cena elektrike, večji je prihranek.

Ker trg že danes kaže višje dolgoročne cene, to pomeni:

da bodo prihranki iz leta v leto rasli,

da niso potrebna dodatna vlaganja v sistem.

Kar danes pomeni približno 1.500 evrov prihranka, lahko v prihodnje pomeni še bistveno več.

Pomembna sprememba: manj oddaje, več lastne porabe

Če je nekoč veljalo, da je ključ oddaja elektrike v omrežje, danes velja:

največ prihranite z lastno porabo,

baterija postane ključni element,

optimizacija porabe prinaša največji finančni učinek.

Konkretni primer

Vzemimo gospodinjstvo, ki porabi približno deset tisoč kilovatnih ur na leto, ima mesečni račun okoli 150 evrov in se odloči za sončno elektrarno moči 11 kilovatov, 15-kilovatni razsmernik Growatt ter baterijo Growatt AXE s kapaciteto 20 kilovatnih ur. Growatt velja za enega vodilnih proizvajalcev razsmernikov za gospodinjstva na svetu.

Foto: Erasol

Tak sistem letno proizvede približno 14 tisoč kilovatnih ur električne energije. Od tega gospodinjstvo neposredno porabi okoli 8.500 kilovatnih ur, približno 1.500 kilovatnih ur še vedno dokupi iz omrežja, preostanek pa odda v omrežje.

Letni finančni učinek (z DDV) Prihranek na energiji: 1.067 €

Prihranek na omrežnini: 412 €

Prihodki od prodaje viškov: 362 €

Strošek nakupa energije: −261 €

Prihranek zaradi nižje konične moči: 105 €

Prihranek na prispevkih (OVE/SPTE): 102 €

Stroški vzdrževanja in zavarovanja: −245 € Skupni letni neto učinek: 1.542 € Kot poudarjajo v podjetju ERASOL, izračun temelji na dejanskem delovanju sistema (15-minutne meritve), upošteva znižanje konične moči in redno vzdrževanje, ki zagotavlja optimalno učinkovitost.

Subvencija in cena sistema

Za tak sistem so na voljo nepovratna sredstva Borzena, in sicer do 675 evrov na kilovolt-amper oziroma do 40 odstotkov vrednosti investicije.

Primer cene sistema pri ERASOL:

Cena pred subvencijo: 13.298 €

Subvencija: 5.319 €

Končna cena: 7.979 €

Obročno plačilo: 69,21 € (10 let)

Povračilna doba

Ob upoštevanju letnega prihranka znaša povračilna doba približno:

7.979 € / 1.542 € ≈ 5,2 leta

V podjetju ERASOL ob tem dodajajo, da rast cen elektrike in omrežnin pomeni, da se lahko dejanska povračilna doba v prihodnjih letih še dodatno skrajša.

Za natančnejši izračun priporočamo, da uporabite Erasolov kalkulator cene sončne elektrarne .

A hkrati se dražijo tudi sončne elektrarne

Na trgu pa se dogaja še ena pomembna sprememba.

Cene sončnih elektrarn postopno rastejo zaradi:

višjih cen materialov,

dražje montaže,

povečanega povpraševanja.

Foto: Erasol

Zakaj je čas ključnega pomena?

V današnjih razmerah:

se elektrika draži → prihranki rastejo,

se elektrarne dražijo → investicija raste.

Odlašanje lahko pomeni višji strošek in manjši skupni prihranek.

Rešitve, ki jih vidi ERASOL

V podjetju ERASOL opažajo, da se vse več gospodinjstev odloča za celovite rešitve na ključ, kjer:

analizirajo porabo,

optimizirajo sistem,

vključijo baterijo,

uredijo celoten postopek.

Zaključek

Sončna elektrarna danes ni več samo način varčevanja.

Postaja:

zaščita pred prihodnjimi podražitvami,

dolgoročna finančna stabilnost

in vedno bolj racionalna odločitev.

Ker:

cene elektrike dolgoročno ostajajo višje,

cene elektrarn pa prav tako rastejo.

