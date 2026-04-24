Petek, 24. 4. 2026, 15.03

Šaleška dolina na prelomnici: zeleni prehod kot nova priložnost

Oglasno sporočilo
Foto: HSE

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo. V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) zato posebno pozornost namenjajo sodelovanju z lokalno skupnostjo, ki ga razumejo kot eno temeljnih načel svojega delovanja.

Projekt, ki nastaja v dialogu z okoljem

Na območju Šaleške doline, ki vstopa v obdobje pomembne preobrazbe, se ta pristop kaže zelo konkretno. Projekt plavajoče sončne elektrarne Družmirje (PSE Družmirje) predstavlja enega ključnih razvojnih korakov zelenega prehoda, hkrati pa primer, kako lahko razvoj nastaja v sodelovanju z lokalnim okoljem.

Projekt od začetka spremlja odprt dialog – z rednimi srečanji, dostopnimi informacijskimi točkami in vključevanjem različnih deležnikov v proces načrtovanja. Takšen pristop omogoča, da so projekti kar se da razumljivi, vprašanja pravočasno naslovljena, razvoj pa oblikovan skupaj z ljudmi, ki v tem prostoru živijo.

Pomemben mejnik v tem procesu je bil dosežen marca letos, ko sta HSE in Občina Šoštanj podpisala pismo o nameri ter sporazum o nadomestilu zaradi omejitvenih učinkov državnega projekta. Dokumenta predstavljata okvir dolgoročnega razvojnega partnerstva.

"V primeru izvedbe projekta bo Občina Šoštanj upravičena do letnega nadomestila za obdobje 30 let, navaja sporazum. Ta sredstva bodo po zagotovilih predstavnikov lokalne skupnosti namenjena neposrednim koristim za občane, med drugim tudi znižanju stroškov odvoza odpadkov za gospodinjstva v občini."

Pismo o nameri pa predvideva sofinanciranje razvoja območja ob Družmirskem jezeru, kjer so načrtovane nove rekreacijske in turistične ureditve – od sprehajalnih in kolesarskih poti do urejene plaže, pomola s čolnarno in razglednega stolpa. Poleg tega se preučujejo tudi možnosti vključevanja občanov v skupnostno samooskrbo z električno energijo.

Takšen pristop kaže, da projekt presega zgolj energetski vidik in predstavlja razvojno priložnost, v kateri ima lokalna skupnost aktivno vlogo.

Vlaganje v skupnost kot del širše odgovornosti

Tam, kjer energija nastaja, se ustvarjajo tudi vezi – z ljudmi, s prostorom in z vsakdanom. V HSE svojo vlogo razumejo širše: kot partnerja, ki poleg energetske prihodnosti soustvarja tudi odnose, zaupanje in razvoj lokalnega okolja.

Družbena odgovornost je zato sestavni del njihovega delovanja. Ne uresničuje se le skozi projekte, temveč tudi z dolgoročnim podpiranjem okolja, v katerem so prisotni. To vključuje podporo športu, kulturi, izobraževanju in različnim lokalnim pobudam, ki prispevajo h kakovosti bivanja in razvoju skupnosti.

Sponzorstva in donacije pri tem predstavljajo del širšega pristopa k povezovanju in krepitvi skupnosti – tako na nacionalni ravni kot v lokalnih okoljih, kjer se projekti razvijajo. Takšen način delovanja temelji na prepričanju, da je razvoj energetike neločljivo povezan z razvojem prostora in ljudi. Zato so projekti načrtovani premišljeno, ob upoštevanju okoljskih in prostorskih vidikov ter v dialogu z okoljem.

Šaleška dolina je danes na pomembni prelomnici. Prehod v nizkoogljično prihodnost prinaša izzive, hkrati pa tudi nove priložnosti. Ključno ostaja, da se ta razvoj oblikuje v sodelovanju – na način, ki krepi skupnost in odpira prostor za prihodnost.

Več o tej tematiki lahko preberete TUKAJ.

Naročnik oglasne vsebine je Holding Slovenske elektrarne.

energija plavajoča sončna elektrarna HSE šaleška dolina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.