Calzona ni več selektor slovaških nogometašev

Italijanski nogometni strokovnjak Francesco Calzona je po štirih letih dela odstopil s položaja slovaškega selektorja, je sporočila slovaška nogometna zveza. Slovaška se ni uvrstila na letošnje svetovno prvenstvo, saj je v dodatnih kvalifikacijah izgubila proti Kosovu, kar pa ni bil glavni razlog za odhod, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Po odprti razpravi smo se dogovorili, da Francesco Calzona ne bo nadaljeval z reprezentanco," je v izjavi za javnost dejal podpredsednik zveze Karol Belanik.

Dodal je, da se zveza in Calzona nista uspela dogovoriti o dolžini nove pogodbe, saj je zveza ponudila dve leti, medtem ko je selektor želel več.

Calzona je bil v letih 2015-18 in 2021-22 pomočnik trenerja pri Napoliju, s Slovaško pa je pogodbo podpisal leta 2022 na priporočilo nekdanjega vezista Napolija in slovaške reprezentance Mareka Hamšika. Ob koncu sezone 2023/24 je bil štiri mesece tudi glavni trener Napolija in je opravljal dve vlogi, preden ga je na jugu Italije zamenjal Antonio Conte.

Slovaško je leta 2024 popeljal na evropsko prvenstvo, kjer je v skupinskem delu premagala Belgijo, nato pa v osmini finala po podaljšku izgubila proti Angliji.

