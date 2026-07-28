Italija je po kaotičnem iskanju in napovedih vendarle našla novega nogometnega selektorja. Azzure, ki se kar trikrat zaporedoma niso uvrstili na nogometno svetovno prvenstvo, bo na pota stare slave poskušal vrniti Roberto Mancini, nekdanji soigralec Srečka Katanca pri Sampdorii, pišejo mediji na Apeninskem polotoku.

Mancini se po treh letih v Savdski Arabiji in Katarju vrača v domovino, je potrdil tudi predsednik italijanske zveze Giovanni Malago. Spet bo prevzel reprezentanco, visoka pričakovanja pa so vezana prav na njegovo ime, saj je zdaj 61-letni trener Italijo leta 2021 v Angliji popeljal do naslova evropskih prvakov.

Italijani so strokovnjaka za zasedbo položaja Commissario Tecnico, kot uradno imenujejo selektorsko mesto, iskali vse od začetka aprila. Takrat se je poslovil Gennaro Gattuso, ko so Italijo v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026 premagali nogometaši Bosne in Hercegovine.

Več tednov je trajalo iskanje, pojavljala so se različna imena, tudi Pep Guardiola, nazadnje pa Andrea Pirlo, ki je z Italijo leta 2006 osvojil naslov svetovnega prvaka. Po obtožbah in preiskavi v zvezi s sodelovanjem z rusko družbo za športne stave Fonbet je Pirlo, ki služi denar v Dubaju, nato odstopil od dogovora.

Zdaj bo rešitelj Mancini, vlogo tehničnega direktorja bo prevzel pa bo prevzel nekdanji trener Rome Claudio Ranieri.

Mancini je bil selektor Italije med leti 2018 in 2023. Navijači imajo visoka pričakovanja, bržkone pa niso pozabili zamere iz leta 2023, ko je klub selektorski pogodbi tako rekoč čez noč zapustil Italijo in odšel za denarjem v Savsko Arabijo, kjer naj bi prejel po 25 milijonov evrov na sezono, za dober denar se je nato preselil še v Katar, pa dodaja avstrijska tiskovna agencija Apa.

Vprašanje je, koliko so mu finančno zdaj ponudili Italijani. Pri Pirlu se je pojavila informacija, da naj bi za štiriletno pogodbo na leto prejel po 1,5 milijona evrov plače in bonuse v različni višini vezane na uspeh ekipe.

Prve tekme so blizu. Italijo konec septembra čakata tekmi lige narodov proti Belgiji in Turčiji, nato obračun s Francijo.

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